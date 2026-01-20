Obavijesti

NA UDARU SNAŽNE OLUJE

FOTO Harry opustošio Maltu: Oštećene zgrade, jak vjetar čupao stabla, otkazani letovi

Oluja Harry pogodila je Maltu, izazvavši kaos u svakodnevnom životu, od prekida trajektnih i drugih linijskih veza do poplava obalnih cesta i blokada prometnica, dok su vlasti izdale crvena upozorenja i apelirale na javnost da ostane u skloništu tijekom najjače faze nevremena tijekom kojeg su otkazani i letovi prema Malti
Oluja Harry pogodila je Malteške otoke tijekom noći, donoseći orkanske udare vjetra koji su čupali drveće i ostavljali ceste neprohodnima u više područja. | Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
