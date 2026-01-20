FOTO Harry opustošio Maltu: Oštećene zgrade, jak vjetar čupao stabla, otkazani letovi

Oluja Harry pogodila je Maltu, izazvavši kaos u svakodnevnom životu, od prekida trajektnih i drugih linijskih veza do poplava obalnih cesta i blokada prometnica, dok su vlasti izdale crvena upozorenja i apelirale na javnost da ostane u skloništu tijekom najjače faze nevremena tijekom kojeg su otkazani i letovi prema Malti
Oluja Harry pogodila je Malteške otoke tijekom noći, donoseći orkanske udare vjetra koji su čupali drveće i ostavljali ceste neprohodnima u više područja.
| Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
| Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
Uzburkano more izlilo se na obalne ceste u Marsaskali i Marsaxlokku, gdje su valovi probijali zaštitne barijere i ulazili u restorane i stambene objekte.
| Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
Snažni udari vjetra prevrnuli su reklamne panoe, raznijeli krovne elemente i nanijeli velike štete u brojnim gradovima, od Birzebbuge do St. Julian’sa.
| Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
Pripadnici Odjela civilne zaštite bili su na terenu cijelu noć, intervenirajući u desecima slučajeva povezanih s opasnim objektima, poplavama i drugim hitnim situacijama.
| Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
Iako nije bilo ozlijeđenih, oluja je privremeno paraliziralas svakodnevni život
| Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
