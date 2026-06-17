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FOTO HDZ nogometom proslavio rođendan, kamere na tribini snimile Šeksa s bocom u ruci

Piše Ivan Štengl,
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FOTO HDZ nogometom proslavio rođendan, kamere na tribini snimile Šeksa s bocom u ruci
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Foto: HDZ

Program je završio polaganjem vijenca kod spomen-ploče dr. Franje Tuđmana, čime je stranačko vodstvo odalo počast osnivaču HDZ-a i prvom predsjedniku Republike Hrvatske.

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) u utorak je svečanim skupom u prostorijama NK Jarun u Zagrebu obilježila 37. obljetnicu osnutka stranke. Skup je održan na simboličnoj lokaciji, mjestu na kojem je 17. lipnja 1989. godine, tada u prostorijama NK Borac, održana osnivačka skupština HDZ-a.

Obilježavanje je okupilo brojne članove, utemeljitelje i stranačke dužnosnike. Među uzvanicima su bili i sudionici osnivačke skupštine, među kojima Zdravka Bušić, Luka Bebić i Neven Jurica, koji su iz prvih redova pratili program.

Zagreb: Nogometna utakmica povodom obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a Zagreb: Nogometna utakmica povodom obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a Zagreb: Nogometna utakmica povodom obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković, za razliku od prijašnjih godina kada je bio aktivan na terenu, ovog se puta smjestio u ložu s najbližim suradnicima i skautirao kadar.

Zagreb: Nogometna utakmica povodom obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a
Zagreb: Nogometna utakmica povodom obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na svečanosti su sudjelovali i brojni članovi HDZ-a iz cijele Hrvatske, uključujući Antu Mihanovića, Antu Sanadera, Tončija Glavinu, Alena Gojaka, Josipa Bilavera, Zrinku Mužinić Bikić, Katarinu Šimundžu Bešker, Vicu Oršulića, Josipa Markovića, Jakova Vetmu, Ivicu Budimira i Darija Korčulanina. Program je upotpunila tradicionalna nogometna utakmica veterana NK Jarun i ekipe HDZ-a.

Pažnju je privukao i Vladimir Šeks, dugogodišnji dužnosnik stranke. Na tribini je snimljen u opuštenom izdanju, s bocom u ruci.

Zagreb: Nogometna utakmica povodom obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a
Zagreb: Nogometna utakmica povodom obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U političkom dijelu programa okupljenima se obratio predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković. Poručio je kako će stranka nastaviti raditi na očuvanju političke stabilnosti i daljnjem razvoju Hrvatske, istaknuvši da HDZ svoje "izborne utakmice" igra kada za to dođe vrijeme.

Program je završio polaganjem vijenca kod spomen-ploče dr. Franje Tuđmana, čime je stranačko vodstvo odalo počast osnivaču HDZ-a i prvom predsjedniku Republike Hrvatske.

Zagreb: Obilježena obljetnica osnutka HDZ-a
Zagreb: Obilježena obljetnica osnutka HDZ-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

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