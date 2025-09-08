Obavijesti

AKCIJA NA AUTOPUTU

FOTO Helikoper je sletio kod naplatnih kućica Nova Gradiška

Piše Marta Divjak,
Foto: JVP Nova Gradiška

Pred ulazak na autoput, odlučeno je da će pacijenta ipak helikopter odvesti u drugu bolnicu. Vatrogasci JVP-a Nova Gradiška osigurali su mjesto slijetanja za helikoper

Vatrogasci JVP-a Nova Gradiška jutros su kod naplatnih kućica pomogli osigurati prostor kako bi helikopter Hitne pomoći mogao sletjeti. Kako doznajemo od zapovjednika JVP-a, vozilo Hitne pomoći krenulo je prema Slavonskom Brodu s 82-godišnjim pacijentom, no u zadnji tren odlučeno je da će je ipak prebaciti helikopterom u Osijek.

- Jutros oko 7.40 sati su pacijenta iz bolnice u Novoj Gradiški prebacivali u Slavonski Brod. Pred ulazak na autoput, ipak je odlučeno da će ga helikopter odvesti u Osijek. pa smo mi došli samo kao pomoć, odnosno kako bi osigurali mjesto slijetanja helikoptera - rekao nam je zapovjednik JVP-a Tomislav Orlovac.

