Pred ulazak na autoput, odlučeno je da će pacijenta ipak helikopter odvesti u drugu bolnicu. Vatrogasci JVP-a Nova Gradiška osigurali su mjesto slijetanja za helikoper
AKCIJA NA AUTOPUTU
FOTO Helikoper je sletio kod naplatnih kućica Nova Gradiška
Čitanje članka: < 1 min
Vatrogasci JVP-a Nova Gradiška jutros su kod naplatnih kućica pomogli osigurati prostor kako bi helikopter Hitne pomoći mogao sletjeti. Kako doznajemo od zapovjednika JVP-a, vozilo Hitne pomoći krenulo je prema Slavonskom Brodu s 82-godišnjim pacijentom, no u zadnji tren odlučeno je da će je ipak prebaciti helikopterom u Osijek.
- Jutros oko 7.40 sati su pacijenta iz bolnice u Novoj Gradiški prebacivali u Slavonski Brod. Pred ulazak na autoput, ipak je odlučeno da će ga helikopter odvesti u Osijek. pa smo mi došli samo kao pomoć, odnosno kako bi osigurali mjesto slijetanja helikoptera - rekao nam je zapovjednik JVP-a Tomislav Orlovac.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku