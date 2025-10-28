Novo vozilo, Toyota Land Cruiser snage 150 kW opremljeno je kukom, vitlom i drugom specijaliziranom opremom, čime će HGSS Stanica Samobor moći još brže i učinkovitije reagirati na sve vrste zahtjevnih intervencija
FOTO HGSS Samobor dobio novo terensko vozilo: 'Ovo je velika prekretnica za našu stanicu'
Ispred Centra civilne zaštite u Samoboru u utorak je Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS) Stanice Samobor predano novo terensko vozilo, koje je zajednički financiralo više jedinica lokalne samouprave i Zagrebačka županija.
Novo vozilo, Toyota Land Cruiser snage 150 kW opremljeno je kukom, vitlom i drugom specijaliziranom opremom, čime će HGSS Stanica Samobor moći još brže i učinkovitije reagirati na sve vrste zahtjevnih intervencija na području zapadnog dijela Zagrebačke županije, priopćeno je iz Grada Samobora.
Nabava vozila za HGSS rezultat je zajedničkog ulaganja gradova Samobora, Jastrebarskog, Svete Nedelje i Zaprešića, Zagrebačke županije te Općine Brdovec, a ključeve vozila pročelniku HGSS Stanice Samobor, Nikoli Totu zajednički su uručili svi predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave koji su ga sufinancirali.
Ukupna vrijednost vozila iznosi 118.941,57 eura. Grad Samobor sudjelovao je s najvećim udjelom od 47.576,63 eura, Zagrebačka županija i Grad Jastrebarsko po 17.841,24 eura, gradovi Sveta Nedelja i Zaprešić po 14.867,60 eura, dok je Općina Brdovec izdvojila 5.947,08 eura.
Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot istaknula je da je ovaj projekt primjer uspješne suradnje pri čemu su zanemarene političke razlike kako bi se ispunio viši cilj, a to je dobrobit i sigurnost svih stanovnika ovog dijela Zagrebačke županije.
Pročelnik HGSS Stanice Samobor Nikola Tot zahvalio je svima koji su sudjelovali u nabavi vozila, posebice samoborskoj gradonačelnici na pokretanju inicijative.
- Uspjeli smo nadići političke razlike i stvoriti lijepu priču koja nas okuplja oko plemenitog cilja, spašavanja ljudskih života. Naša vozila su stara i to je razlog zašto se išlo u nabavu novog specifičnog vozila, koje ima sve potrebne tehničke i terenske sposobnosti te je opremljeno za prijevoz unesrećenih u ležećem položaju, što će znatno unaprijediti našu učinkovitost posebno na zahtjevnom terenu Samoborskog i Žumberačkog gorja. Ovo je velika prekretnica za HGSS Stanicu Samobor, jer je to najveća pojedinačna donacija u našoj povijesti. Naša Stanica iduće godine slavi 70 godina djelovanja kao najstarija u Hrvatskoj - istaknuo je Tot.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+