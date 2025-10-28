Obavijesti

TOYOTA LAND CRUISER

FOTO HGSS Samobor dobio novo terensko vozilo: 'Ovo je velika prekretnica za našu stanicu'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: Edin Tuzlak

Novo vozilo, Toyota Land Cruiser snage 150 kW opremljeno je kukom, vitlom i drugom specijaliziranom opremom, čime će HGSS Stanica Samobor moći još brže i učinkovitije reagirati na sve vrste zahtjevnih intervencija

Ispred Centra civilne zaštite u Samoboru u utorak je Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS) Stanice Samobor predano novo terensko vozilo, koje je zajednički financiralo više jedinica lokalne samouprave i Zagrebačka županija.

Novo vozilo, Toyota Land Cruiser snage 150 kW opremljeno je kukom, vitlom i drugom specijaliziranom opremom, čime će HGSS Stanica Samobor moći još brže i učinkovitije reagirati na sve vrste zahtjevnih intervencija na području zapadnog dijela Zagrebačke županije, priopćeno je iz Grada Samobora.

Foto: Edin Tuzlak

Nabava vozila za HGSS rezultat je zajedničkog ulaganja gradova Samobora, Jastrebarskog, Svete Nedelje i Zaprešića, Zagrebačke županije te Općine Brdovec, a ključeve vozila pročelniku HGSS Stanice Samobor, Nikoli Totu zajednički su uručili svi predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave koji su ga sufinancirali.

Ukupna vrijednost vozila iznosi 118.941,57 eura. Grad Samobor sudjelovao je s najvećim udjelom od 47.576,63 eura, Zagrebačka županija i Grad Jastrebarsko po 17.841,24 eura, gradovi Sveta Nedelja i Zaprešić po 14.867,60 eura, dok je Općina Brdovec izdvojila 5.947,08 eura.

Foto: Edin Tuzlak

Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot istaknula je da je ovaj projekt primjer uspješne suradnje pri čemu su zanemarene političke razlike kako bi se ispunio viši cilj, a to je dobrobit i sigurnost svih stanovnika ovog dijela Zagrebačke županije.

Pročelnik HGSS Stanice Samobor Nikola Tot zahvalio je svima koji su sudjelovali u nabavi vozila, posebice samoborskoj gradonačelnici na pokretanju inicijative.

Foto: Edin Tuzlak

- Uspjeli smo nadići političke razlike i stvoriti lijepu priču koja nas okuplja oko plemenitog cilja, spašavanja ljudskih života. Naša vozila su stara i to je razlog zašto se išlo u nabavu novog specifičnog vozila, koje ima sve potrebne tehničke i terenske sposobnosti te je opremljeno za prijevoz unesrećenih u ležećem položaju, što će znatno unaprijediti našu učinkovitost posebno na zahtjevnom terenu Samoborskog i Žumberačkog gorja. Ovo je velika prekretnica za HGSS Stanicu Samobor, jer je to najveća pojedinačna donacija u našoj povijesti. Naša Stanica iduće godine slavi 70 godina djelovanja kao najstarija u Hrvatskoj -  istaknuo je Tot.

