Putnici su, u suradnji s posadom i pod nadzorom vatrogasne postrojbe Zračne luke Dubrovnik, sigurno evakuirani u aerodromske autobuse
DIM ISPUNIO KABINU
FOTO Hitno evakuirali putnike iz aviona u zračnoj luci Dubrovnik
Čitanje članka: < 1 min
Na Zračnoj luci Dubrovnik večeras je privremeno proglašeno stanje pripravnosti nakon što je posada zrakoplova tipa Airbus A320 tvrtke easyJet (registracije OE-INE) prijavila dim u kabini.
Zrakoplov se u tom trenutku nalazio na stajanci i spremao za redoviti let EJU78VZ/U24252 prema Napulju.
Prema informacijama kojima raspolaže AvioRadar, hitne službe aktivirane su odmah po dojavi te su u svega nekoliko minuta stigle do zrakoplova. Putnici su, u suradnji s posadom i pod nadzorom vatrogasne postrojbe Zračne luke Dubrovnik, sigurno evakuirani u aerodromske autobuse.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku