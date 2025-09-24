FOTO Hitno evakuirali putnike iz aviona u zračnoj luci Dubrovnik

Na Zračnoj luci Dubrovnik večeras je privremeno proglašeno stanje pripravnosti nakon što je posada zrakoplova tipa Airbus A320 tvrtke easyJet (registracije OE-INE) prijavila dim u kabini.

Zrakoplov se u tom trenutku nalazio na stajanci i spremao za redoviti let EJU78VZ/U24252 prema Napulju.

Foto: Zračna luka Dubrovnik

Prema informacijama kojima raspolaže AvioRadar, hitne službe aktivirane su odmah po dojavi te su u svega nekoliko minuta stigle do zrakoplova. Putnici su, u suradnji s posadom i pod nadzorom vatrogasne postrojbe Zračne luke Dubrovnik, sigurno evakuirani u aerodromske autobuse.