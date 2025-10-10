FOTO Hoćete poslovni prostor na splitskoj rivi od 100m2? Evo što vam se od ponedjeljka nudi
žavne nekretnine od ponedjeljka, 13. listopada 2025., organiziraju preglede poslovnih prostora i garaža. Poslovni prostori i garaže za zakup u Zagrebu na rasporedu su od ponedjeljka do četvrtka, pregledi započinju od 9:30, a lokacije u ponedjeljak 13. listopada su Dragutina Rakovca 17, Jurja Križanića 15, Kneza Domagoja 10 i Ribnjak 2. U utorak 14. listopada mogu se obići prostori u Ilici 5, smješten unutar Oktogona, u Prolazu sestara Baković, poznatijem kao Miškecov prolaz te u Gundulićevoj 18, u zgradi na križanju s Masarykovom ulicom. Za srijedu 15. listopada, na rasporedu su prostori na lokacijama Ilica 35, Dežmanova 2, Ilica 73, Republike Austrije 29 i Vinogradska 5, a u četvrtak, 16. listopada, na rasporedu su garaža u Gruškoj 6 na Savici, poslovni prostor na Savskoj cesti 85 te dva poslovna prostora na Trešnjevci, u Cerničkoj 21 i Ozaljskoj 49.