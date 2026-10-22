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FOTO Hodali 88 kilometara od Udbine do Knina: Sudjelovala i Kosovarka. Pogledajte kadrove

Dvadeset četvero polaznika 13. naraštaja obuke za razvoj vođa u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić” danas su završila zahtjevnu završnu pješačku hodnju od vojarne “Josip Jović” u Udbini do Kninske tvrđave. Na završnoj svečanosti na Kninskoj tvrđavi polaznicima su uručene diplome i značke, a najboljim polaznikom 13. naraštaja obuke za razvoj vođa proglašen je poručnik Jure Sertić iz bojne Tigrovi. Na hodnji su sudjelovali uz pratnju instruktora i popratnog osoblja, a među polaznicima je bila i pripadnica Sigurnosnih snaga Kosova...
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FOTO Hodali 88 kilometara od Udbine do Knina: Sudjelovala i Kosovarka. Pogledajte kadrove
Dvadeset četvero polaznika 13. naraštaja obuke za razvoj vođa u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić” danas su završila zahtjevnu završnu pješačku hodnju od vojarne “Josip Jović” u Udbini do Kninske tvrđave. Na završnoj svečanosti na Kninskoj tvrđavi polaznicima su uručene diplome i značke, a najboljim polaznikom 13. naraštaja obuke za razvoj vođa proglašen je poručnik Jure Sertić iz bojne Tigrovi. Na hodnji su sudjelovali uz pratnju instruktora i popratnog osoblja, a među polaznicima je bila i pripadnica Sigurnosnih snaga Kosova. Hodnja je počela 20. listopada u ranim jutarnjim satima polaskom iz vojarne “Josip Jović”, a nakon toga je uslijedio blagoslov polaznika u Crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, izvijestio je na svojim stranicama MORH. | Foto: MORH/ T. Brandt
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Dvadeset četvero polaznika 13. naraštaja obuke za razvoj vođa u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić” danas su završila zahtjevnu završnu pješačku hodnju od vojarne “Josip Jović” u Udbini do Kninske tvrđave. Na završnoj svečanosti na Kninskoj tvrđavi polaznicima su uručene diplome i značke, a najboljim polaznikom 13. naraštaja obuke za razvoj vođa proglašen je poručnik Jure Sertić iz bojne Tigrovi. Na hodnji su sudjelovali uz pratnju instruktora i popratnog osoblja, a među polaznicima je bila i pripadnica Sigurnosnih snaga Kosova. Hodnja je počela 20. listopada u ranim jutarnjim satima polaskom iz vojarne “Josip Jović”, a nakon toga je uslijedio blagoslov polaznika u Crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, izvijestio je na svojim stranicama MORH. | Foto: MORH/ T. Brandt
Komentari 3

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