FOTO Hodali 88 kilometara od Udbine do Knina: Sudjelovala i Kosovarka. Pogledajte kadrove

Zahtjevnost obuke istaknuo je zapovjednik završne hodnje desetnik Stipan Stažnik, viši instruktor u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić”. “Obuka je bila izrazito naporna, ali to je upravo ono što tražimo. U tim teškim dijelovima možeš testirati vođu, psihički i fizički, jer kad je najteže, onda ispliva onaj najbolji”, rekao je desetnik Stažnik, dodajući kako je od 35 polaznika koji su započeli obuku, njih 24 uspješno završilo obuku. Najboljim polaznikom 13. naraštaja proglašen je poručnik Jure Sertić iz bojne Tigrovi, koji je tijekom obuke, unatoč iščašenju ramena na treningu krav mage, odlučio nastaviti i uspješno završiti sve izazove. Tijekom završne hodnje, suočen s umorom i žuljevima, motivaciju je pronalazio usredotočujući se na sljedeći korak i pjevajući pjesmu “Korak po korak” Prljavog kazališta. Poručnik Sertić istaknuo je kako su ga dinamičnost i zahtjevnost obuke posebno motivirale. | Foto: MORH/ T. Brandt