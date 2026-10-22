FOTO Hodali 88 kilometara od Udbine do Knina: Sudjelovala i Kosovarka. Pogledajte kadrove

Dvadeset četvero polaznika 13. naraštaja obuke za razvoj vođa u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić” danas su završila zahtjevnu završnu pješačku hodnju od vojarne “Josip Jović” u Udbini do Kninske tvrđave. Na završnoj svečanosti na Kninskoj tvrđavi polaznicima su uručene diplome i značke, a najboljim polaznikom 13. naraštaja obuke za razvoj vođa proglašen je poručnik Jure Sertić iz bojne Tigrovi. Na hodnji su sudjelovali uz pratnju instruktora i popratnog osoblja, a među polaznicima je bila i pripadnica Sigurnosnih snaga Kosova...
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Dvadeset četvero polaznika 13. naraštaja obuke za razvoj vođa u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić” danas su završila zahtjevnu završnu pješačku hodnju od vojarne “Josip Jović” u Udbini do Kninske tvrđave. Na završnoj svečanosti na Kninskoj tvrđavi polaznicima su uručene diplome i značke, a najboljim polaznikom 13. naraštaja obuke za razvoj vođa proglašen je poručnik Jure Sertić iz bojne Tigrovi. Na hodnji su sudjelovali uz pratnju instruktora i popratnog osoblja, a među polaznicima je bila i pripadnica Sigurnosnih snaga Kosova. Hodnja je počela 20. listopada u ranim jutarnjim satima polaskom iz vojarne “Josip Jović”, a nakon toga je uslijedio blagoslov polaznika u Crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, izvijestio je na svojim stranicama MORH.
| Foto: MORH/ T. Brandt
Dvadeset četvero polaznika 13. naraštaja obuke za razvoj vođa u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić” danas su završila zahtjevnu završnu pješačku hodnju od vojarne “Josip Jović” u Udbini do Kninske tvrđave. Na završnoj svečanosti na Kninskoj tvrđavi polaznicima su uručene diplome i značke, a najboljim polaznikom 13. naraštaja obuke za razvoj vođa proglašen je poručnik Jure Sertić iz bojne Tigrovi. Na hodnji su sudjelovali uz pratnju instruktora i popratnog osoblja, a među polaznicima je bila i pripadnica Sigurnosnih snaga Kosova. Hodnja je počela 20. listopada u ranim jutarnjim satima polaskom iz vojarne “Josip Jović”, a nakon toga je uslijedio blagoslov polaznika u Crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, izvijestio je na svojim stranicama MORH. |
Foto: MORH/ T. Brandt
Dvadeset četvero polaznika 13. naraštaja obuke za razvoj vođa u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić” danas su završila zahtjevnu završnu pješačku hodnju od vojarne “Josip Jović” u Udbini do Kninske tvrđave. Na završnoj svečanosti na Kninskoj tvrđavi polaznicima su uručene diplome i značke, a najboljim polaznikom 13. naraštaja obuke za razvoj vođa proglašen je poručnik Jure Sertić iz bojne Tigrovi. Na hodnji su sudjelovali uz pratnju instruktora i popratnog osoblja, a među polaznicima je bila i pripadnica Sigurnosnih snaga Kosova. Hodnja je počela 20. listopada u ranim jutarnjim satima polaskom iz vojarne “Josip Jović”, a nakon toga je uslijedio blagoslov polaznika u Crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, izvijestio je na svojim stranicama MORH.
| Foto: MORH/ T. Brandt
Zahtjevnost obuke istaknuo je zapovjednik završne hodnje desetnik Stipan Stažnik, viši instruktor u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić”. “Obuka je bila izrazito naporna, ali to je upravo ono što tražimo. U tim teškim dijelovima možeš testirati vođu, psihički i fizički, jer kad je najteže, onda ispliva onaj najbolji”, rekao je desetnik Stažnik, dodajući kako je od 35 polaznika koji su započeli obuku, njih 24 uspješno završilo obuku. Najboljim polaznikom 13. naraštaja proglašen je poručnik Jure Sertić iz bojne Tigrovi, koji je tijekom obuke, unatoč iščašenju ramena na treningu krav mage, odlučio nastaviti i uspješno završiti sve izazove. Tijekom završne hodnje, suočen s umorom i žuljevima, motivaciju je pronalazio usredotočujući se na sljedeći korak i pjevajući pjesmu “Korak po korak” Prljavog kazališta. Poručnik Sertić istaknuo je kako su ga dinamičnost i zahtjevnost obuke posebno motivirale.
| Foto: MORH/ T. Brandt
Zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske brigadni general Valentin Skroza obratio se polaznicima na Kninskoj tvrđavi. General Skroza istaknuo je kako je kvalitetno vodstvo ključ uspjeha postrojbe. “Ovdje niste učili samo vojne vještine. Kroz znoj, umor i zahtjevne tjelesne napore razvijali ste samostalnost, mentalnu i tjelesnu izdržljivost, inicijativu te sposobnost donošenja brzih i odlučnih odluka u neizvjesnosti”, poručio je brigadni general Skroza. Obraćajući se polaznicima na završnoj svečanosti, zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan” brigadir Dražen Batrnek naglasio je kako obuka predstavlja ostvarenje vizije razvoja vođa sposobnih odgovoriti na izazove suvremenog bojišta. Do sada je obuku u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić” uspješno završio ukupno 601 polaznik, među kojima 34 žene i 19 pripadnika stranih oružanih snaga. U ovom, 13. naraštaju, nastavljena je međunarodna suradnja sudjelovanjem pripadnika partnerskih oružanih snaga.
| Foto: MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt
Foto MORH/ T. Brandt