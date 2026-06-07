FOTO Hrabri poni Mile oporavlja se od teške operacije: 'Žilav je, pratili smo svaki njegov udisaj'

- On je nevjerojatno malo biće. Prvi dan, kad smo došli u ljubljansku veterinarsku kliniku pri Veterinarskom fakultetu, doktorica je tiho rekla da mu prijeti uspavljivanje. Toliko je bio loše. Mršav, s tek desetak kilograma, jedva je stajao na nogama i bio u strašnim bolovima trbuha. Molila sam doktoricu da mu da još jednu šansu. Nevjerojatno je žilav i jako želi živjeti. Tamošnji veterinari i osoblje pokazali su izuzetnu ljubaznost i jako sam zahvalna. Bili su cijele noći prvih nekoliko dana budni sa mnom kod njega i pratili svaki njegov udisaj - ispričala je Anđelka.