FOTO Hrabri poni Mile oporavlja se od teške operacije: 'Žilav je, pratili smo svaki njegov udisaj'
Uskoro bi trebao doći kući na farmu, gdje će o njemu 24 sata sljedećih šest mjeseci morati brinuti Anđelka Josipović. Preživio je poni sepsu, uroinfekt, morao je primiti plazmu krvi, pet vrsta antibiotika, lijekove protiv bolova, brojne infuzije... I sve je izdržao
Mali poni Mile s "Pony farme" kraj Bala još se oporavlja u ljubljanskoj veterinarskoj bolnici, u koju je otišao prije desetak dana. Išao je po jedinu šansu za život. Uskoro bi trebao doći kući na farmu, gdje će o njemu 24 sata sljedećih šest mjeseci morati brinuti Anđelka Josipović. | Foto: