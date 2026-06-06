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NOSE TRANSPARENTE

FOTO Pogledajte fotografije s 25. Povorke ponosa u Zagrebu!

Zagreb je danas domaćin 25. izdanja Povorke ponosa u organizaciji Zagreb Pridea. Sudionici će proći rutom koja obuhvaća Ulicu Milana Amruša, Palmotićevu i Jurišićevu ulicu, središnji gradski trg te Ilicu, nakon čega će stići u Park dr. Franje Tuđmana. Ondje je za 17.30 sati predviđen završni program i okupljanje sudionika.
Zagreb: 25. Povorka ponosa LGBTIQ zajednice "Korak po korak, iskorak!"
Foto Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 19

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