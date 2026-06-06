Penava provocira, ali Plenković sprema protuudar: Smislio je akciju 3+5 zastupnika dijaspore!

Po novom prijedlogu, po jedan zastupnik birao bi se na svakom kontinentu gdje imamo dijasporu, dok bi dva mandata bila namijenjena Hrvatima u BiH, donosi novi broj tjednika Express
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Sa svakog kontinenta gdje imamo dijasporu jedan zastupnik, plus dva iz Bosne i Hercegovine - tako bi, prema informacijama iz izvora bliskih premijeru Andreju Plenkoviću, mogao izgledati jedan od modela o kojemu se razmišlja u raspravama o budućoj zastupljenosti hrvatskog iseljeništva u Hrvatskom saboru. Zbog interesa dijaspore za povratak, jačanja gospodarske suradnje i povezivanja mlađih generacija s domovinom, cilj takvog modela bio bi, kako kaže naš sugovornik, osnažiti političku vezu između Hrvatske i njezinih državljana izvan granica zemlje. Jedan mandat u Bosni i Hercegovini odnosio bi se prvenstveno na područje Hercegovine, dok bi drugi predstavljao Hrvate iz srednje Bosne i Posavine. Zamišljeno je, kako ističe naš sugovornik, da se kroz takvu zastupljenost ostvari kvalitetnija suradnja u pogledu povratka radne snage, ulaganja i uključivanja mlađih generacija u hrvatski društveni i gospodarski prostor. Naravno, treba odvagnuti i težinu takvih mandata. Prema istom sugovorniku, trenutačno se preispituje koliki je stvarni interes hrvatskih zajednica diljem svijeta za takav model. Nije isto ulazi li netko u Sabor s nekoliko tisuća glasova ili iza njega stoji znatno više birača. O tome će se još voditi rasprave, a ostaje vidjeti hoće li ideja dobiti konkretniji politički oblik.
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