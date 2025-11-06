Obavijesti

SRCEPARAJUĆI PRIZORI

FOTO Hrvatska se oprostila od heroja Vukovara Nicoliera: Suze majke, tuga i vječna zahvalnost

Tisuće i tisuće ljudi stigle su u četvrtak u Vukovar na posljednji ispraćaj heroja Vukovara, Jeana-Michela Nicoliera. Francuz koji je dao život za hrvatsku slobodu pokopan je na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Obitelj, prijatelji, suborci, poznanici, svi oni koje je njegova priča dirnula... Sad, 34 godine nakon njegove smrti, imaju mjesto za zapaliti svijeće i ostaviti cvijeće.
