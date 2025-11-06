FOTO Hrvatska se oprostila od heroja Vukovara Nicoliera: Suze majke, tuga i vječna zahvalnost

Tisuće i tisuće ljudi stigle su u četvrtak u Vukovar na posljednji ispraćaj heroja Vukovara, Jeana-Michela Nicoliera. Francuz koji je dao život za hrvatsku slobodu pokopan je na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Obitelj, prijatelji, suborci, poznanici, svi oni koje je njegova priča dirnula... Sad, 34 godine nakon njegove smrti, imaju mjesto za zapaliti svijeće i ostaviti cvijeće.
Sprovod je prošao onako kako je zamolila majka Lyliane Fournier - mirno i dostojanstveno.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Na sprovod se stizalo iz svih krajeva Hrvatske, stigli su ljudi iz BiH, bilo je tu starih, mladih...
Stigli su i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić...
Među onima koji su stigli odati počast Nicolieru bili su izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, pjevač Marko Perković Thompson...
"Danas ovdje, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, ispraćamo posmrtne ostatke Jean-Michela Nicoliera, hrvatskog branitelja, dragovoljca, čovjeka koji je došao iz Francuske i stavio se na raspolaganje Hrvatskoj. Nije rođen u Hrvatskoj, ali svoje je srce i svoj život podario Hrvatskoj", kazao je ministar Medved.
