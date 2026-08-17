FOTO Hrvatska vojska u akciji spašavanja rimskog broda dugog 18 metara na Dravi

Pripadnici Gardijske oklopno- mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske pomoći će inženjerijskim radovima da se replika antičkog broda, koji se nasukao zbog izrazito niskog vodostaja Drave, uzrokovanog ekstremno visokim temperaturama, sigurno izvuče i spriječe daljnja oštećenja. Replika antičkog rimskog broda nasukana je na pješčanom sprudu Drave kod Osijeka.

S obzirom na zahtjevan teren, položaj broda i potrebu za očuvanjem njegove konstrukcije, Hrvatska vojska pruža potporu kako bi se brod sigurno izvukao te spriječila njegova daljnja oštećenja, izvijestili su iz Ministarstva obrane te dodali da inženjerijske radove odobrio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Foto: OSRH

Naveli su i da brodu prijeti trajno oštećenje, a u slučaju nepravodobnog izvlačenja i njegov potpuni gubitak, pa je pružena potpora njemačkom Sveučilištu Erlangen-Nürnberg koje ga je izgradilo prije nekoliko godina, uz potporu novčanih sredstava Europske unije vrijednih oko milijun eura.

Foto: OSRH

Rekonstruirani antički rimski brod dug je 18 metara i težak oko šest tona, a koristi se za rekonstrukciju antičkih plovnih putova Dunavom i Dravom

Foto: OSRH

Angažman Hrvatske vojske pokazuje da, uz svoju temeljnu zadaću, vojska raspolaže sposobnostima koje se u različitim okolnostima mogu staviti na raspolaganje civilnim institucijama. U ovom slučaju riječ je o potpori u zaštiti vrijednog primjerka koji služi istraživanju i prezentaciji antičke kulturne baštine, stoji u priopćenju MORH-a.