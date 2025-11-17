Obavijesti

FOTO Hrvatska za Vukovar i Škabrnju. Građani diljem zemlje pale svijeće za pale heroje

U Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Bjelovaru, Varaždinu i drugim mjestima građani se okupljaju i pale lampione i svijeće. Svijećama su učenici šibenskih osnovnih škola ispisali ime Vukovar na Trgu palih branitelja Domovinskog rata. Splićani su počast odali paljenjem svijeća na početku Vukovarske ulice, kraj spomenika „I u mom gradu Vukovar svijetli
Šibenik: Na Trgu palih branitelja Domovinskog rata zapaljene su svije?e za Vukovar
Godinama se 17. studenog ljudi okupljaju kako bi odali počast žrtvama nezamislivih zvjerstava | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
