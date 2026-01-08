NA UDARU HLADNOG VALA FOTO Hrvatsku okovali minusi: Ovo je stanje po gradovima u 12 sati. Sunca ima, ali ne grije...

Veliki dijelovi Hrvatske su pod snijegom i debelim minusima, meteorolozi upozoravaju kako će se hladnoća još neko vrijeme zadržati. Zbog velikih hladnoća za petak je za istok Hrvatske izdan najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji znači da je vrijeme izuzetno opasno... A evo kakvo je stanje s temperaturama u četvrtak u podne u Hrvatskoj. To što Sunce sija nikako ne znači da je toplo, idemo u pregled od najhladnijeg do najtoplijeg grada...