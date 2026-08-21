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TISUĆE SPAVAJU NA PLAŽI

FOTO I dalje kaotično u Ceuti: Španjolska policija migrante premješta s plaže u skloništa

Španjolska nacionalna policija i civilna garda odradile su veliku operaciju u četvrtak na plaži El Trampolín u Ceuti kao dio plana preseljenja migranata u privremena skloništa. U četvrtak je španjolska vlada najavila stvaranje privremenih skloništa za 1800 migranata u španjolskoj enklavi, u nastojanju da ublaži humanitarnu krizu nakon prošlomjesečnog priljeva iz Maroka.
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FOTO I dalje kaotično u Ceuti: Španjolska policija migrante premješta s plaže u skloništa
Španjolska nacionalna policija i civilna garda odradile su veliku operaciju u četvrtak na plaži El Trampolín u Ceuti kao dio plana preseljenja migranata u privremena skloništa. U četvrtak je španjolska vlada najavila stvaranje privremenih skloništa za 1800 migranata u španjolskoj enklavi, u nastojanju da ublaži humanitarnu krizu nakon prošlomjesečnog priljeva iz Maroka. | Foto: Reduan/EPA
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Španjolska nacionalna policija i civilna garda odradile su veliku operaciju u četvrtak na plaži El Trampolín u Ceuti kao dio plana preseljenja migranata u privremena skloništa. U četvrtak je španjolska vlada najavila stvaranje privremenih skloništa za 1800 migranata u španjolskoj enklavi, u nastojanju da ublaži humanitarnu krizu nakon prošlomjesečnog priljeva iz Maroka. | Foto: Reduan/EPA
Komentari 4

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