FOTO I dalje kaotično u Ceuti: Španjolska policija migrante premješta s plaže u skloništa
Španjolska nacionalna policija i civilna garda odradile su veliku operaciju u četvrtak na plaži El Trampolín u Ceuti kao dio plana preseljenja migranata u privremena skloništa. U četvrtak je španjolska vlada najavila stvaranje privremenih skloništa za 1800 migranata u španjolskoj enklavi, u nastojanju da ublaži humanitarnu krizu nakon prošlomjesečnog priljeva iz Maroka.
Španjolska nacionalna policija i civilna garda odradile su veliku operaciju u četvrtak na plaži El Trampolín u Ceuti kao dio plana preseljenja migranata u privremena skloništa. U četvrtak je španjolska vlada najavila stvaranje privremenih skloništa za 1800 migranata u španjolskoj enklavi, u nastojanju da ublaži humanitarnu krizu nakon prošlomjesečnog priljeva iz Maroka.
| Foto: Reduan/EPA