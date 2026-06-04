POČELA SEZONA FOTO Svi krenuli na more. Pogledajte kolonu na Lučkom. Gužve bi mogle potrajati

Povećana je gustoća prometa prema moru. Na dionici od Lučkog do čvora Bosiljevo 2 vozi se usporeno i u koloni uz povremene zastoje. Također, usporeno se vozi i na državnoj cesti DC1 (dionice Zagreb–Karlovac i Slunj–Udbina), izvijestio je HAK. Prema podacima HAC-a od ponoći do 11 sati na naplatnoj postaji Lučko ušlo je više od 21.500 vozila, a izišlo 1800. Promet je gust i odvija se usporeno, pogotovo na dionici do Bosiljeva i Karlovca, ali i na staroj državnoj cesti oko Slunja.