TREĆI SPOMENIK LEGENDI

FOTO Imoćani su odali počast Mati Parlovu: 'Uvijek je imao veliko srce i štitio slabije'

Piše Vedrana Bekavac Šuvar,
FOTO Imoćani su odali počast Mati Parlovu: 'Uvijek je imao veliko srce i štitio slabije'
Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell, Privatni album

Nakon Pule i Fažane, poznati boksač dobit će uskoro brončani spomenik i u Imotskom. Svi se sjećaju kad je postao svjetski prvak i kad je došao u Ričice te kako se feštalo uz pečenog vola. Bila je to prava pučka fešta

Brončani spomenik legendarnom hrvatskom boksaču Mati Parlovu, s postoljem visok tri i pol metra, uskoro će biti postavljen u Imotskom, gradu u kojem je ovaj svjetski sportaš živio do desete godine i odakle vuče obiteljske korijene.

