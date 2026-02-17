Nakon Pule i Fažane, poznati boksač dobit će uskoro brončani spomenik i u Imotskom. Svi se sjećaju kad je postao svjetski prvak i kad je došao u Ričice te kako se feštalo uz pečenog vola. Bila je to prava pučka fešta
TREĆI SPOMENIK LEGENDI PLUS+
FOTO Imoćani su odali počast Mati Parlovu: 'Uvijek je imao veliko srce i štitio slabije'
Čitanje članka: 3 min
Brončani spomenik legendarnom hrvatskom boksaču Mati Parlovu, s postoljem visok tri i pol metra, uskoro će biti postavljen u Imotskom, gradu u kojem je ovaj svjetski sportaš živio do desete godine i odakle vuče obiteljske korijene.
