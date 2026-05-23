FOTO Incident na obilježavanju obljetnice ustrojavanja vojske: Muškarac utrčao na pozornicu!

Tijekom svečanog koncerta povodom 35. obljetnice postrojavanje ZNG-a i ustrojavanja Hrvatske vojske došlo je do incidenta. Jedan muškarac otrčao je na pozornicu, uskoro su ga savladali. Kako doznajemo od zagrebačke policije, čovjek je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Zagreb: Muškarac otrčao na pozornicu tijekom svečanog koncerta povodom 35. obljetnice ZNG-a i HV

Na svečanom koncertu nastupaju Jazz orkestar HV, klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Barbara Suhodolčan Vrbički, Nika Pastuović, Dražen Žanko, ansambl Lado, Renata Sabljak, Đani Maršan, Tatjana Matejaš Cameron Tajči i Hrvatske ruže.

Povijesno postrojavanje ZNG-a, održano 28. svibnja 1991. godine na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, smatra se službenim početkom stvaranja Oružanih snaga RH.

Svoje oružane snage Hrvatska je stvarala u složenim okolnostima raspada bivše države, SFRJ i Domovinskog rata.

S obzirom na ustavno-pravni okvir u kojem se nalazila Hrvatska 1990. i 1991., prvi elementi HV-a, odnosno oružanih snaga RH, počeli su se stvarati unutar policijskih snaga i policijskoga sustava.

Ključna točka u razvoju vojske dogodila se u travnju 1991., kada je Sabor RH prihvatio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima, odredbama kojega se ustrojava Zbor narodne garde (ZNG) kao profesionalna, uniformirana, oružana formacija vojnog ustroja za obrambeno-redarstvene dužnosti.