FOTO Incident na obilježavanju obljetnice ustrojavanja vojske: Muškarac utrčao na pozornicu!
Tijekom svečanog koncerta povodom 35. obljetnice postrojavanje ZNG-a i ustrojavanja Hrvatske vojske došlo je do incidenta. Jedan muškarac otrčao je na pozornicu, uskoro su ga savladali. Kako doznajemo od zagrebačke policije, čovjek je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
Na svečanom koncertu nastupaju Jazz orkestar HV, klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Barbara Suhodolčan Vrbički, Nika Pastuović, Dražen Žanko, ansambl Lado, Renata Sabljak, Đani Maršan, Tatjana Matejaš Cameron Tajči i Hrvatske ruže.
Povijesno postrojavanje ZNG-a, održano 28. svibnja 1991. godine na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, smatra se službenim početkom stvaranja Oružanih snaga RH.
Svoje oružane snage Hrvatska je stvarala u složenim okolnostima raspada bivše države, SFRJ i Domovinskog rata.
S obzirom na ustavno-pravni okvir u kojem se nalazila Hrvatska 1990. i 1991., prvi elementi HV-a, odnosno oružanih snaga RH, počeli su se stvarati unutar policijskih snaga i policijskoga sustava.
Ključna točka u razvoju vojske dogodila se u travnju 1991., kada je Sabor RH prihvatio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima, odredbama kojega se ustrojava Zbor narodne garde (ZNG) kao profesionalna, uniformirana, oružana formacija vojnog ustroja za obrambeno-redarstvene dužnosti.