FOTO Obilježena 35. obljetnica postrojavanja ZNG-a i ustrojavanja Hrvatske vojske

Piše 24sata, HINA,
Zagreb: Zajednička fotografija političara i uzvanika na svečanom prijemu povodom 35. obljetnice postrojavanja ZNG-a i ustrojavanja HV | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Povijesno postrojavanje ZNG-a, održano 28. svibnja 1991. godine na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, smatra se službenim početkom stvaranja Oružanih snaga RH.

Polaganjem vijenca kod Spomenika Domovini i paljenjem svijeća kod spomenika dr. Franji Tuđmanu, u Zagrebu je započelo svečano obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika ZNG-a i ustrojavanja postrojbi HV-a i policije.

Prigodnim programom „35 godina Domovini vjerni - iz ZNG-a rođena sloboda!“ obilježava  se 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) i35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske (HV) i policije.

Na poziv Ministarstva hrvatskih branitelja, svečanom obilježavanju povijesnog postrojavanja na stadionu u Kranjčevićevoj 1991. odazvao se veliki broj sudionika tog događaja, hrvatskih branitelja.

Svečani prijem održat će se na platou Nacionalne i sveučilišne knjižnice bio je 18,30 sati, a domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana od 20 sati.

Na svečanom koncertu nastupaju  Jazz orkestar HV, klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Barbara Suhodolčan Vrbički, Nika Pastuović, Dražen Žanko, ansambl Lado, Renata Sabljak, Đani Maršan, Tatjana Matejaš Cameron Tajči i Hrvatske ruže.

Svoje oružane snage Hrvatska je stvarala u složenim okolnostima raspada bivše države, SFRJ i Domovinskog rata.

S obzirom na ustavno-pravni okvir u kojem se nalazila Hrvatska 1990. i 1991., prvi elementi HV-a, odnosno oružanih snaga RH, počeli su se stvarati unutar policijskih snaga i policijskoga sustava.  

Ključna točka u razvoju vojske dogodila se u travnju 1991., kada je Sabor RH prihvatio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima, odredbama kojega se ustrojava Zbor narodne garde (ZNG) kao profesionalna, uniformirana, oružana formacija vojnog ustroja za obrambeno-redarstvene dužnosti.

