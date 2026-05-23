VELIKA OBLJETNICA

Gotovina: 'Sretan sam, naše Oružane snage se razvijaju...'

Piše Filip Sulimanec,
Zagreb: Svečani prijem povodom 35. obljetnice postrojavanja Zbora narodne garde i ustrojavanja Hrvatske vojske i policije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Velikim koncertom i primanjem u Zagrebu, obilježava se 35 godina od povijesnog postrojavanja Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj.

Bila su to vremena kada Hrvatska nije imala vojsku te je prvu obranu od agresije zasnivala na policijskim strukturama, pogotovo nakon što je razoružana Teritorijalna obrana godinu ranije nakon čega je Hrvatska ostala bez oružja koje je moglo naoružati 200.000 ljudi.

Zagreb: Svečani prijem povodom 35. obljetnice postrojavanja Zbora narodne garde i ustrojavanja Hrvatske vojske i policije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Svečanost je počela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Oltaru domovine, a potom i kod spomenika prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Na događaj su pozvani sudionici povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i policije, piše Dnevnik.hr.

Na obilježavanju je bio general Ante Gotovina.

 - Ovo je bio jedan važan dan za naše Oružane snage. Tog dana su postavljeni temelji Oružanih snaga, odnosno obrambeno-redarstvene snage su dobile vojni ustroj i time su stasale naše Oružane snage, obavile svoj posao u ratu, oslobodile okupirani teritorij, porazile agresora i nastavile svoj put razvoja u današnje snage. One i dalje obavljaju ono što je najvažnije, svoj posao - a to je čuvanje sigurnosti svih nas - rekao je za NovuTV.

 - Sretan sam, naše Oružane snage se razvijaju, one održavaju potrebnu razinu borbene spremnosti da bismo bili sigurni i tehnički se opremaju. Imaju stručne timove, Glavni stožer na čelu s načelnikom i timove u Ministarstvu obrane, na čelu s ministrom obrane i hrvatskom Vladom - poručio je. 

Na pitanje kako gleda na sve nove, mlade ljude u sustavu, odgovorio je: 

 - To je na neki način i obaveza. Obaveza prema svojoj domovini, za one koji to žele. Ona može biti samo dragovoljna, kao što je tako bilo i u ratu. Ali dobro je i za njih jer se nikad u životu ne zna što se može dogoditi - zaključio je.

