Zatvoreni dio Dolca niti danas ne radi. Holding: 'Inspektorat treba dati potvrdu o sigurnosti'

Zatvoreno dio tržnice Dolac i dalje je prazan. Hitna sanacija unutarnje hale tržnice završila je u roku prošlog tjedna, ali za ponovno otvaranje potrebna je potvrda državnog inspektorata o sigurnosti. To se, prema ranijem priopćenju Zagrebačkog holdinga, očekivalo još u ponedjeljak, ali u utorak te potvrde još nema.

Zagreb: Zatvoreni dio tržnice Dolac niti danas ne radi | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na tržnici Dolac je krajem listopada s dijela stropa otpao komad žbuke, ozlijeđenih osoba nije bilo, no unutarnji prostor tržnice preventivno je zatvoren za posjetitelje i zakupce.

U Holdingu ističu da su sve te informacije djelatnici Tržnice Dolac komunicirali komitentima.

- Sve aktivnosti za hitnu sanaciju tržnice Dolac obavljene su u roku, a potrebna dokumentacija kao i poziv za izlazak na teren još prošlog tjedna upućeni su Državnom inspektoratu. S obzirom na to da imamo potvrdu statičara da su radovi provedeni sukladno projektu i da je Hala sigurna, očekujemo da će državni inspektorat tijekom dana izaći na teren i dati zeleno svjetlo za otvaranje tržnice - poručili su u ponedjeljak iz Zagrebačkog holdinga, ali te potvrde još nema.

Jučer smo razgovarali s jednim od mesara na Dolcu. Još u subotu su sve čistili i spremali za rad, ali su ih tada ipak zamolili da izađu.

- Zadnje što sam čuo jest da će nas pustiti da radimo od utorka ili srijede. Netko bi morao doći potpisati jedan papir, ali čekaju ga već danima - rekao nam je.

O ovom problemu poslali smo upit i Gradu Zagrebu, a odgovor ćemo objaviti naknadno.