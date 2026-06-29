Iscrpljeni vatrogasci bore se s požarom na Visu: 'Vi ste heroji!'

"Nema potrebe išta pisati. Otok Vis - Komiža", objavila je Facebook stranica Vatrogasci 193 uz dvije fotografije umornih vatrogasaca.

- Naši heroji, i sama sam vatrogasac i znam provesti noć gaseći požar, ekstremni fizički napor, udisati dim, nošenje teške opreme na nepristupačne terene. Dečki moj naklon. Podrška iz Bosne - napisala im je jedna pratiteljica.

Veliki požar otvorenog prostora, koji je u nedjelju kasno navečer izbio na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu, gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć četiri kanadera i pojačanja s kopna zbog širenja vatre, izvijestio je u ponedjeljak Županijski vatrogasni operativni centar.

Foto: Facebook

Požar je evidentiran u 22.29, a odmah nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive vatrogasne snage operativnog područja Vis. Na intervenciji sudjeluju vatrogasci DVD-a Komiža i DVD-a Vis. DVD Komiža angažirao je devet vozila i 35 vatrogasaca, a DVD Vis šest vozila i 35 vatrogasaca, pa je na požarištu ukupno 15 vozila i 70 vatrogasaca.

Foto: Facebook

Požar se i dalje vodi kao aktivan, a gašenje otežava širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija. U pomoć su u ponedjeljak u 5.40 upućena tri kanadera, dok je četvrti zrakoplov u dolasku i bit će uključen u gašenje.

Po odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Vis će prvim trajektom iz Splita biti upućena i vatrogasna ispomoć s kopna. Prema planu, u 11 sati iz trajektne luke Split prema otoku kreće osam vozila i 34 vatrogasca. Za sada nema informacija da su u požaru ugrožene ili oštećene kuće i drugi objekti.