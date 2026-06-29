Obavijesti

News

Komentari 2
VATRA SVE GUTA

Iscrpljeni vatrogasci bore se s požarom na Visu: 'Vi ste heroji!'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Iscrpljeni vatrogasci bore se s požarom na Visu: 'Vi ste heroji!'
3
Foto: Facebook

Požar se i dalje vodi kao aktivan, a gašenje otežava širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija. U pomoć su u ponedjeljak u upućena tri kanadera

"Nema potrebe išta pisati. Otok Vis - Komiža", objavila je Facebook stranica Vatrogasci 193 uz dvije fotografije umornih vatrogasaca.

- Naši heroji, i sama sam vatrogasac i znam provesti noć gaseći požar, ekstremni fizički napor, udisati dim, nošenje teške opreme na nepristupačne terene. Dečki moj naklon. Podrška iz Bosne - napisala im je jedna pratiteljica.

Veliki požar otvorenog prostora, koji je u nedjelju kasno navečer izbio na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu, gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć četiri kanadera i pojačanja s kopna zbog širenja vatre, izvijestio je u ponedjeljak Županijski vatrogasni operativni centar.

Foto: Facebook

Požar je evidentiran u 22.29, a odmah nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive vatrogasne snage operativnog područja Vis. Na intervenciji sudjeluju vatrogasci DVD-a Komiža i DVD-a Vis. DVD Komiža angažirao je devet vozila i 35 vatrogasaca, a DVD Vis šest vozila i 35 vatrogasaca, pa je na požarištu ukupno 15 vozila i 70 vatrogasaca.

Foto: Facebook

Požar se i dalje vodi kao aktivan, a gašenje otežava širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija. U pomoć su u ponedjeljak u 5.40 upućena tri kanadera, dok je četvrti zrakoplov u dolasku i bit će uključen u gašenje.

Po odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Vis će prvim trajektom iz Splita biti upućena i vatrogasna ispomoć s kopna. Prema planu, u 11 sati iz trajektne luke Split prema otoku kreće osam vozila i 34 vatrogasca. Za sada nema informacija da su u požaru ugrožene ili oštećene kuće i drugi objekti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Vuk došao u Zagorje?! Čitatelj 24sata: 'Šeće po gradu'; Općina: 'Ne približavajte mu se'
STRAH U STUBAKIMA

VIDEO Vuk došao u Zagorje?! Čitatelj 24sata: 'Šeće po gradu'; Općina: 'Ne približavajte mu se'

Nakon što je Općina Jakovlje pozvala u petak mještane na pojačan oprez nakon dojave da je na tom području uočena jedinka vuka, građani su sad snimili životinju nalik vuku i u Stubičkim Toplicama
Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'
UZNEMIRILO GRAĐANE

Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'

'Zvuk i malo je treslo', 'Čula se tutnjava', 'Jaka eksplozija', komentiraju građani iz Dalmacije
Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'
SPAŠAVALI TRUDNICU I DJECU

Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'

U prometnoj je sudjelovala obitelj s dvoje mališana. Ozlijeđeno je dijete i majka, trudnica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026