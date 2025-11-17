FOTO Išli su od kuće do kuće i ljude ubijali kao pse. Hrvatska se prisjeća masakra u Škabrnji

U Škabrnji je 18. studenog 1991. godine ubijeno i masakrirano 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. Sveukupno u Domovinskom ratu, Škabrnja je imala 55 civilnih žrtava i 25 poginulih branitelja. Nakon rata još je šest mještana stradalo od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava. Do oslobođenja mjesta u Oluji 1995. godine u Škabrnji je ubijeno 86 ljudi
Civili, pretežito žene, djeca i starije osobe, koji su se sklonili u podrume i druge zaklonjene prostore, nasilno su izvlačeni van i ubijani i masakrirani
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Civili, pretežito žene, djeca i starije osobe, koji su se sklonili u podrume i druge zaklonjene prostore, nasilno su izvlačeni van i ubijani i masakrirani
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Ispred tenkova su tjerali ljude koje su koristili kao živi štit
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Svijeće se pale u Ulici 18. studenoga 1991.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
