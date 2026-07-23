PRETRES PROSTORIJA
FOTO Istražitelji USKOK-a stigli su u prostorije HOO-! Tamo su doveli i uhićenog Šegotu...
Istražitelji USKOK-a u jutarnjim su satima četvrtka stigli u prostorije Hrvatskog olimpijskog odbora. U tijeku je pretres prostorija Hrvatskog olimpijskog odbora, u kojeg su, kako smo već pisali, istražitelji doveli glavnog tajnika Sinišu Krajača nakon što su mu u 6 ujutro pretresli kuću. On nije uhićen. Kasnije je u HOO doveden i Damir Šegota, direktor HOO-a, koji je uhićen u akciji u četvrtak... On se od jutros presvukao, sad je u crvenoj košulji, ali jednako je loše volje...Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu