FOTO Jandroković i Glavina s tribina bodre naše rukometaše

Navijači Hrvatske pristigli su iz raznih krajeva kako bi podržali naše rukometaše u polufinalu Europskog prvenstva. Među brojnim Hrvatima su i naši poznati političari, predsjednik Hrvatskog Sabora Gordan Jandroković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji s tribina u švedskom Herningu bodre reprezentativce.

Herning: Gordan Jandroković i Tonči Glavina prate polufinalnu utakmicu Hrvatska - Njemačka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska igra protiv Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva, a ulaznice za ove dvoboje odavno su puštene u prodaju i Hrvati su dobili vrlo mali kontingent ulaznica, svega nekoliko stotina od ukupnih 14.500.

Osim toga, hrvatskim navijačima organizatori nisu dozvolili unošenje bubnjeva u dvoranu Jyske Bank Boxen. Treba reći kako će dvorana za našu utakmicu biti manje ispunjena nego kada na parket istrče Danci koji od 20.30 igraju protiv Islanda u drugom polufinalu