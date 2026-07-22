U prometnoj nesreći auto je sletio s ceste, udario u ogradu obiteljske kuće i završio na boku na nogostupu
STRAVA
FOTO Jedan čovjek ozlijeđen kod Virovitice! Auto završio na boku
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U Gornjem Bazju se ozlijeđena je jedna osoba u srijedu u poslijepodnevnim satima. Dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil sletio s ceste, udario u ogradu obiteljske kuće i završio na boku na nogostupu.
Na mjesto događaja izašli su vatrogasci DVD-a Gornje Bazje, koji su, kako su izvijestili, osigurali mjesto nesreće te pomogli djelatnicima hitne medicinske pomoći prilikom zbrinjavanja i transporta ozlijeđene osobe do vozila Hitne pomoći.
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