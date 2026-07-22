'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'

"Svaki čovjek u jednom trenutku života osjeti snagu stvaranja. Poslovnu moć, ideju koja mijenja svijet, energiju koja pokreće. Ali ta moć nije samo naša – ona je dar od Boga. A svaki dar nosi i obavezu. Bog nam daje put, ali i pravila. Ako stvaramo izvan tih pravila, gradimo na pijesku, a ne na stijeni. Prošao sam put rane uspješnosti. U "balavim" godinama kad sam zarađivao ogromne sume novca, dao sam premalo pažnje kršćanskom načinu života. I to uvijek ima svoju cijenu", stoji na početku posljednje objave koju je na LinkedInu prije nekoliko mjeseci postavio Filip Mihalić.

On je, potvrđeno je za 24sata iz izvora bliskih obitelji, preminuo u Dominikanskoj Republici. . Iako su iz Ministarstva vanjskih poslova u utorak kazali da tek čekaju potvrdu o smrti, a s Općinskog i Županijskog suda u Varaždinu kažu da nemaju takvu informaciju, 24sata doznaju da se obitelj zaputila po njegovo tijelo. Uzrok smrti još nije potvrđen, no njegovi prijatelji tvrde da mu je pozlilo, a u tamošnjoj bolnici mu navodno nisu mogli pomoći.

U nastavku objave na LinkedInu Mihalić je pisao o vjeri, materijalnim stvarima, praznini...

- Kada zanemariš vrijednosti, počneš štovati krive idole. Kada se okružiš ljudima bez istine, privučeš dvoličnost. A kada njeguješ loše navike, one postanu tvoji okovi. Navike nisu sitnica. Navike su kormilo svakodnevice. A svakodnevica oblikuje čovjeka. Zato danas želim naglasiti ono što je istinski važno. Ako sav novac, svi auti i svi noćni izlasci služe samo da oko sebe okupljaš prazne ljude, onda nisi dobio ništa – već si izgubio Sjećam se ranih 2000-ih. Kao da je sunce sjalo drugačije, jačom energijom. Bilo je više iskrenosti. Više istine. Danas su pravila drukčija. Ali jedno se nije promijenilo: Put prema ispunjenju uvijek vodi kroz prave vrijednosti. Ne mijenjaj odjeću. Ne mijenjaj obuću. Mijenjaj svoju okolinu i način na koji živiš - napisao je Mihalić...

Kraj objave posvetio je religiji...

- Jer jedino kada živimo prema Božjoj riječi, možemo graditi nešto što traje. Možda zvučim kao da sam poludio. Ali iz srca kažem: Cijenite Sina Božjega. Širite Njegovu riječ. I otvorit će vam se Kraljevstvo nebesko I nemojte se zavaravati. Ovo nije poziv na odustajanje od novca, ciljeva ili uspjeha. Naprotiv. To je poziv na iskrenu suradnju s Bogom, jer upravo tada plodovi života postaju veći i bogatiji nego što to ikada može zamisliti kada živite bez tih vrijednosti. Uspjeh bez temelja na Božjoj riječi je prolazan. Ali uspjeh u zajedništvu s Njim donosi mir, ispunjenje i plod koji traje - napisao je Mihalić.

Objavi je dodao AI ilustraciju gdje je na jednoj strani vrag, na drugoj sretna obitelj pokraj križa.

Kako je počela priča 'Korona kida'

Mihalić je iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, rano se počeo baviti poduzetništvom i bio je u medijima zbog linije odjeće napravljene od hidrofobne tkanine koju je uvozio iz Kine. No u travnju 2023. godine 24sata raskrinkavaju kako su on i njegov otac, HDZ-ovac Anđelko Mihalić, organizirali prodaju krivotvorenih testova proizvedenih u Turskoj, koji su zatim raspačavani po Hrvatskoj i ostatku Europe. Ekskluzivno su novinari Hajrudin Merdanović i Denis Mahmutović otkrivali sve o poslovanju Filipove tvrtke Buryen, o uvozu COVID testova iz Kine, a potom o lažnim testovima koje su proizvodili u Turskoj i prepakiravali u skladištu u Varaždinu te tako prodavali ljekarnama, bolnicama, ministarstvima...

Na poslu s državom zgrnuli su milijune. Mihalić junior je tad imao samo 24 godine, dotad nije bio povezan s medicinom, a ranije je bio osuđivan zbog krivotvorenja novca. Unatoč tome, država s njim sklapa golemi posao. I to baš u doba pandemije, kad je nabavka medicinske opreme i testova morala ići brzo. Od tog posla si je kupio i Lamborghini Huracan, koji je Mihalić vozio. Počeli su pošteno: prvo su nabavili manju količinu originalnih testova Boson Biotech, a kad su prošli kontrole, počeli su lijepiti njihove naljepnice na jeftine testove iz Turske.

- Jednu smo večer, gledajući vijesti na televiziji, vidjeli priliku za biznis - ovo nam je doslovno izgovorio Filipov otac i bivši saborski zastupnik, koji je zatražio sastanak s našim novinarima nakon saznanja da radimo na priči.

Novinarska otkrića potvrdio je i sam DORH, koji je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv Mihalića i njegova oca Anđelka, bivšeg HDZ-ova zastupnika, zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID-19, čime su ostvarili protupravnu zaradu od gotovo 450.000 eura.

- Optužnicom se 26-godišnjaku i 66-godišnjaku stavlja na teret da su od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Varaždina, koje je bilo uvoznik brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području Europske unije, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova - objavilo je tad Državno odvjetništvo.

Problemi sa zakonom

U siječnju 2018. Filip se, pak, jedne subote oko podne u BMW-u X5 našao na graničnom prijelazu Dubrava Križovljanska. Krenuo je u Sloveniju samo s vozačkom dozvolom, no granični policajci zabranili su mu izlazak iz RH i vratili ga kući. Zatim je u nedjelju, 10. ožujka 2019. godine, Filip pijan sjeo za upravljač BMW-a X5. Prometni policajci zaustavili su ga u središtu Varaždina. Izmjerili su mu 1,22 g/kg alkohola pa su ga uhitili i zadržali do poslijepodneva, dok se nije otrijeznio.

Zaradio je prekršajnu prijavu za vožnju u pijanom stanju. Nakon toga varaždinski mu je sud izrekao zabranu upravljanja vozilima B kategorije, pa je privremeno ostao bez vozačke dozvole. To ga nije spriječilo da u lipnju iste godine ode u Makarsku. Oko jedan u noći u Promajni kraj Makarske zaustavljaju ga opet pijanog iza volana. Vozio je jednosmjernom ulicom u suprotnom smjeru s 1,35 g/kg alkohola u krvi. Osim što je bio pijan, upravljao je vozilom u vrijeme izrečene mu zabrane, pa su ga i tad uhitili.

U policijskim prostorijama zadržali su ga do triježnjenja, nakon čega je završio kod suca za prekršaje u Makarskoj. Tad je već bio označen u bazi austrijske policije, Interpola i Europola kao osoba koja se bavi kriminalnim aktivnostima. Mihalić je bio nedostupan hrvatskim vlastima, a za sobom je imao raspisane dvije tjeralice zbog prijetnji.

Prije dvije godine se javio u zagrebačku policijsku postaju te je završio iza rešetaka. Potom mu je bio i određen istražni zatvor zbog afere s lažnim testovima. Međutim, nakon izlaska iz istražnog zatvora otišao je u Kolumbiju, u kojoj je bio godinu i pol, kako bi izbjegao hrvatske vlasti. Optužnica protiv Filipa i njegova oca potvrđena je rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda 2. ožujka 2026. godine.

Suđenje je trebalo uskoro početi.