FOTO Jeste li ga vidjeli? Željko (33) nestao u Novoj Ljeskovici

Policija i obitelj tragaju za Željkom Živkovićem (1992.) koji je nestao u subotu, 20. rujna 2025. godine, u Novoj Ljeskovici na području Požeško-slavonske županije. Živković se tog dana udaljio s adrese boravišta u nepoznatom smjeru i od tada mu se gubi svaki trag.

Riječ je o muškarcu visokom oko 190 centimetara, srednje tjelesne građe, smeđe kose i smeđih očiju. Ima ovalno lice i srednje velike uši i nos, a osobit znak po kojem ga je moguće prepoznati jest da mu nedostaje drugi zub s lijeve strane.

U trenutku nestanka bio je odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, plave kratke hlače, nosio je visoke bijele čarape i crne natikače.

Foto: nestali.gov.hr

Željko je rođen u Novom Sadu, a hrvatski je državljanin s prebivalištem u Vukovaru, dok mu je boravište bilo u Novoj Ljeskovici. Nestanak vodi Policijska uprava požeško-slavonska, a svi koji imaju bilo kakvu informaciju o njemu mogu se javiti najbližoj policijskoj postaji ili nazvati na broj 192.

Policija također podsjeća da se informacije mogu dostaviti i putem internetske stranice nestali.gov.hr, na kojoj su objavljeni svi detalji o nestaloj osobi.