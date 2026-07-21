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POLICIJA TRAŽI POMOĆ

FOTO Jeste li ju vidjeli? Ileana (49) je nestala kod Rijeke...

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Jeste li ju vidjeli? Ileana (49) je nestala kod Rijeke...
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Foto: Josip Regović/PIXSELL/24sata
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U trenutku nestanka na sebi je imala svjetlocrvenu haljinu s rukavima, sive sandale, sivu torbicu i srebrni lanči

Policija traga za Ileanom Gejić, koja je nestala 11. srpnja 2026. godine na području Dražica, te poziva građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njezinu pronalasku.

Ileana Gejić rođena je 1976. godine u Rijeci, hrvatska je državljanka i ima prebivalište u Kostreni. Visoka je 175 centimetara, nosi obuću broj 38, plave je kose i zelenih očiju. Srednje je tjelesne građe, ima okruglo lice te srednje velik nos i uši.

U trenutku nestanka na sebi je imala svjetlocrvenu haljinu s rukavima, sive sandale, sivu torbicu i srebrni lančić.

Foto: nestali.gov.hr

Policija moli sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi ili su je vidjeli nakon 11. srpnja 2026. godine da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Svaka informacija može biti od ključne važnosti za njezin što skoriji pronalazak.

- Molim sve ljude iz Zagreba ili okolice da dijele ovu objavu i da istu proslijede u što više kvartovskih/regionalnih grupa po Facebook-u. Svaki nam je trag bitan. Imamo neslužbene informacije da je moja sestra ILEANA GEJIĆ (rođ. Župan, 49 god.) viđena jučer na zagrebačkom glavnom trgu - napisala je na Facebooku Ileanina obitelj.

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