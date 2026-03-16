POLICIJA TRAŽI POMOĆ

FOTO Jeste li vidjeli Josipa (51)? Nestao je na području Sinja

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pixsell/Nestali.hr

U trenutku nestanka bio je odjeven u crne hlače, svijetloplavu majicu dugih rukava i zelene natikače

Josip Poljak (51) nestao je u ponedjeljak na području Sinja. Prema dostupnim informacijama, Poljak se tog dana udaljio s adrese boravišta, nakon čega mu se gubi svaki trag. Nestanak se vodi u nadležnosti Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Foto: nestali hr

Nestali Josip Poljak hrvatski je državljanin rođen 1975. godine. Visok je oko 191 centimetar, slabije je tjelesne građe i nosi obuću broj 46. Ima kestenjastu ravnu kosu i male kestenjaste oči. Nos mu je srednje veličine i blago valovit, uši su male i priljubljene uz glavu, a lice ovalnog oblika.

U trenutku nestanka bio je odjeven u crne hlače, svijetloplavu majicu dugih rukava i zelene natikače.

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi ili su je možda vidjeli nakon nestanka da se jave najbližoj policijskoj postaji ili kontaktiraju policiju na broj 192. Svaka informacija može biti od pomoći u pronalasku nestalog muškarca.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

