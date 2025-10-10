Obavijesti

DUBRAVA

FOTO Jeste li vidjeli ovog čovjeka? Policija ga traži

FOTO Jeste li vidjeli ovog čovjeka? Policija ga traži
Foto: PU Zagrebačka

Radi se o muškarcu starosti oko 35 godina, visine od 180 cm do 185 cm, odjeven u tamnoplavu majicu kratkih rukava s natpisom na prsima, kratke traper hlače, tamnoplavu šilt kapu s bijelim natpisom boje i crne tenisice s bijelim uzorkom

Zagrebačka policija traži muškarca s fotografije koji je u subotu 30. kolovoza oko 17.20 sati u trgovini u Dubravi, Ulica Dubrava počinio kazneno djelo teške krađe.

Radi se o muškarcu starosti oko 35 godina, visine od 180 cm do 185 cm, odjeven u tamnoplavu majicu kratkih rukava s natpisom na prsima, kratke traper hlače, tamnoplavu šilt kapu s bijelim natpisom boje i crne tenisice s bijelim uzorkom.

Foto: PU Zagrebačka

Ako imate korisne informacije o bjeguncu s fotografije javite se na broj 192 ili na e-mail: zagrebacka@policija.hr.

