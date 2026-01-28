Obavijesti

Galerija

Komentari 0
prizori ruskog napada

FOTO Još jedna noć užasa u Ukrajini: Ruski dronovi i rakete rušili zgrade, ima mrtvih

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i projektilom, pri čemu su poginule dvije osobe u Kijevskoj oblasti, a južni grad Odesa je napadnut drugu noć zaredom, kazali su ukrajinski dužnosnici u srijedu
Aftermath of a Russian drone attack in Odesa region
Muškarac i žena ubijeni su u Kijevskoj oblasti, a četvero drugih, uključujući dvoje djece, zatražilo je liječničku pomoć, kazao je guverner Mikola Kalašnik na komunikacijskoj platformi Telegram. | Foto: OLEKSII KULEBA VIA FACEBOOK
1/24
Muškarac i žena ubijeni su u Kijevskoj oblasti, a četvero drugih, uključujući dvoje djece, zatražilo je liječničku pomoć, kazao je guverner Mikola Kalašnik na komunikacijskoj platformi Telegram. | Foto: OLEKSII KULEBA VIA FACEBOOK
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026