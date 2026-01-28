FOTO Još jedna noć užasa u Ukrajini: Ruski dronovi i rakete rušili zgrade, ima mrtvih

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i projektilom, pri čemu su poginule dvije osobe u Kijevskoj oblasti, a južni grad Odesa je napadnut drugu noć zaredom, kazali su ukrajinski dužnosnici u srijedu
Muškarac i žena ubijeni su u Kijevskoj oblasti, a četvero drugih, uključujući dvoje djece, zatražilo je liječničku pomoć, kazao je guverner Mikola Kalašnik na komunikacijskoj platformi Telegram.
| Foto: OLEKSII KULEBA VIA FACEBOOK
Muškarac i žena ubijeni su u Kijevskoj oblasti, a četvero drugih, uključujući dvoje djece, zatražilo je liječničku pomoć, kazao je guverner Mikola Kalašnik na komunikacijskoj platformi Telegram. |
Foto: OLEKSII KULEBA VIA FACEBOOK
Muškarac i žena ubijeni su u Kijevskoj oblasti, a četvero drugih, uključujući dvoje djece, zatražilo je liječničku pomoć, kazao je guverner Mikola Kalašnik na komunikacijskoj platformi Telegram.
| Foto: OLEKSII KULEBA VIA FACEBOOK
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je objavilo da je Rusija tijekom noći lansirala balistički projektil Iskander-M i 146 bespilotnih letjelica, od kojih je protuzračna obrana uništila njih 103.
| Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
U glavnom gradu Kijevu, pogođena je stambena zgrada od 17 katova te su joj oštećeni krov i prozori na gornjim katovima, prema hitnim službama.
| Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
U Odesi, koja je proglasila dan žalost nakon što su u prekonoćnom napadu dronovima u utorak poginule tri osobe, ranjeno je troje ljudi, rekao je čelnik vojne uprave u gradu Serhij Lisak.
| Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
Lučka infrastruktura u okolnoj regiji, gdje su ukrajinske crnomorske luke, također je oštećena, kazao je regionalni guverner.
| Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
U prekonoćnom raketnom napadu na središnji ukrajinski grad Krivij Rih, dvije osobe su ozlijeđene, kazao je čelnik vojne uprave Oleksandr Vilkul.
| Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
Napad je također "značajno" oštetio infrastrukturni objekt, a malo manje od 700 zgrada je bez grijanja, dodao je.
| Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
U zoru je Rusija napala i jugoistočni grad Zaporižju, objavio je guverner Ivan Fedorov na Telegramu.
| Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
Četiri osobe ozlijeđene su u napadu u kojem je također oštećeno najmanje 12 stambenih zgrada, od kojih je jedan dio ostao bez opskrbe električnom energijom, rekao je.
| Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
Zaporižju, koja se nalazi blizu bojišnice, Rusija redovito bombardira od svoje invazije na Ukrajinu 2022.
| Foto: Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto KHARKIV REGIONAL PROSECUTOR'S OF
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko