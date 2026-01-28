VIDEO Ukrajinci objavili snimku udara na ruske vojne zračne luke: Šteta je milijardu dolara...

Neprijatelj se naviknuo da se osjeća potpuno sigurno duboko u Rusiji, daleko od fronte. Ali za specijalce Alfa jedinica Službe sigurnosti Ukrajine (SBU), udaljenost odavno nije nikakva prepreka, stoji u opisu snimke koju je objavio ukrajinski SBU.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:59 Elitna ukrajinska jedinica 'Alfa' pomela Ruse | Video: Sigurnosna služba Ukrajine

Na snimci su prikazani udari dronovima na ruske vojne aerodrome tijekom 2025. godine.

- U 2025. godini naši dalekometni borbeni dronovi pogodili su pet vojnih zračnih baza duboko u Rusiji. Neprijatelj je ostao bez 15 borbenih i transportnih letjelica, više ih nikad neće moći dignuti u zrak - poručuju Ukrajinci, koji su i faktografski nabrojali sve što su uništili...

11 lovaca i bombardera: Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31

3 helikoptera: Mi-28, Mi-26, Mi-8

1 transportni avion: An-26

Uz avione, u tim bazama planula su i skladišta municije i goriva...

- Ukupna šteta koju su Alfe SBU-a nanijela Rusima premašuje milijardu dolara. To nije samo brojka, to je manje raketa i bombi na ukrajinske gradove svake noći. Naša računica je jednostavna, svaki uništeni avion znači spašene živote i manje terora. I nastavljamo dalje - pišu iz SBU-a.