Obavijesti

News

Komentari 7
'RAČUNICA JE JEDNOSTAVNA'

VIDEO Ukrajinci objavili snimku udara na ruske vojne zračne luke: Šteta je milijardu dolara...

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ukrajinci objavili snimku udara na ruske vojne zračne luke: Šteta je milijardu dolara...
Foto: Služba sigurnosti Ukrajine/Facebook

Ukupna šteta koju su Alfe SBU-a nanijela Rusima premašuje milijardu dolara. To nije samo brojka, to je manje raketa i bombi na ukrajinske gradove svake noći, pišu iz ukrajinskog SBU-a...

Admiral

Neprijatelj se naviknuo da se osjeća potpuno sigurno duboko u Rusiji, daleko od fronte. Ali za specijalce Alfa jedinica Službe sigurnosti Ukrajine (SBU), udaljenost odavno nije nikakva prepreka, stoji u opisu snimke koju je objavio ukrajinski SBU.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Elitna ukrajinska jedinica 'Alfa' pomela Ruse 01:59
Elitna ukrajinska jedinica 'Alfa' pomela Ruse | Video: Sigurnosna služba Ukrajine

Na snimci su prikazani udari dronovima na ruske vojne aerodrome tijekom 2025. godine.

- U 2025. godini naši dalekometni borbeni dronovi pogodili su pet vojnih zračnih baza duboko u Rusiji. Neprijatelj je ostao bez 15 borbenih i transportnih letjelica, više ih nikad neće moći dignuti u zrak - poručuju Ukrajinci, koji su i faktografski nabrojali sve što su uništili...

MREŽAMA SE BRANE OD DRONOVA FOTO Ovako izgledaju ulice u Ukrajini: 'Jedino ispod mreže možemo doći do trgovine'
FOTO Ovako izgledaju ulice u Ukrajini: 'Jedino ispod mreže možemo doći do trgovine'
  • 11 lovaca i bombardera: Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31  
  • 3 helikoptera: Mi-28, Mi-26, Mi-8  
  • 1 transportni avion: An-26

Uz avione, u tim bazama planula su i skladišta municije i goriva...

traže teritorijalne ustupke Ukrajinski šef diplomacije: Zelenski je spreman sastati se s Putinom i riješiti neka pitanja...
Ukrajinski šef diplomacije: Zelenski je spreman sastati se s Putinom i riješiti neka pitanja...

- Ukupna šteta koju su Alfe SBU-a nanijela Rusima premašuje milijardu dolara. To nije samo brojka, to je manje raketa i bombi na ukrajinske gradove svake noći. Naša računica je jednostavna, svaki uništeni avion znači spašene živote i manje terora. I nastavljamo dalje - pišu iz SBU-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Još jedna noć užasa u Ukrajini: Ruski dronovi i rakete rušili zgrade, ima mrtvih
prizori ruskog napada

FOTO Još jedna noć užasa u Ukrajini: Ruski dronovi i rakete rušili zgrade, ima mrtvih

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i projektilom, pri čemu su poginule dvije osobe u Kijevskoj oblasti, a južni grad Odesa je napadnut drugu noć zaredom, kazali su ukrajinski dužnosnici u srijedu
Ukrajinski šef diplomacije: Zelenski je spreman sastati se s Putinom i riješiti neka pitanja...
traže teritorijalne ustupke

Ukrajinski šef diplomacije: Zelenski je spreman sastati se s Putinom i riješiti neka pitanja...

Rusija traži teritorijalne ustupke od Ukrajine kao uvjet za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke i Luganske regije
Bangladešanima obećali posao. Završili na prvoj crti u Ukrajini
PREVARILI IH

Bangladešanima obećali posao. Završili na prvoj crti u Ukrajini

Nakon dolaska u Moskvu, sa skupinom sunarodnjaka rekli su im da potpišu ruske dokumente za koje se ispostavilo da su vojni ugovori

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026