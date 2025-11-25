FOTO Josipa Rimac na sudu: Hoće li potvrditi prvu optužnicu?

Josipa Pleslić ex Rimac u pratnji svog branitelja Ivana Gržića došla je u utorak na Županijski sud u Zagrebu. Optužno vijeće suda raspravlja o optužnica u aferi Sport i glazba, jednoj od tri s kojima se suočava bivša kninska kraljica, kako su nazivali dugogodišnju gradonačelnicu Knina, Josipu Pleslić. U ovoj optužnici sumnjiči je se za niz malverzacija poput namještanja državnih ispita, pogodovanja u zakupu državnog zemljišta i dodjeli potpora.

Njome je bilo obuhvaćeno 27 ljudi, no dosad ih se nagodilo više od polovice. Među okrivljenicima koji su ranije priznali krivnju i nagodili se je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac. Temeljem sporazuma s Uskokom osuđena je na godinu dana zatvora, uvjetno na tri godine.

Ako sud potvrdi optužnicu bit će to prva od tri koliko ih je podignuto protiv Pleslić.

U aferi Vjetroelektrane, Pleslić je optužena s poduzetnicima Milenkom Bašićem i Draganom Stipićem, bivšom miljenicom premijera Plenkovića, Gabrijelom Žalac te još četiri okrivljenika za više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta: trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporabe ovlasti...

Pleslić je za korupciju optužena i u slučaju s poduzetnikom Antom Stanišićem i bivšom rektoricom zadarskog sveučilišta Dijanom Vican.