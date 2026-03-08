FOTO Jubilarni 10. Noćni marš u Zagrebu: Muškarac napao ženu, a onda se opirao policajcu

U Zagrebu se u nedjelju održava deseti, jubilarni Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena. Organizira ga feministički kolektiv fAKTIV. Ove godine on se odvija pod sloganom ‘Žene - kičma otpora‘, jer su željeli naglasiti važnu ulogu žena u društvenom otporu i borbi za ravnopravnost.

Foto: Rada Borić/Facebook

Sudionici su se okupili ispred HNK i potom krenuli Frankopanskom ulicom i preko Trga bana Jelačića do Zrinjevca, gdje se održava govorni i glazbeni program.

Nepoznati muškarac napao je verbalno sudionike marša. Derao se na jednu ženu te joj se unosio u lice. U pomoć joj je pritekao redar, da bi potom reagirao policajac. Opirao se i gurao ga pa ga je srušio na tlo i svladao, kako je bilo vidljivo na Dnevniku HRT-a. Policija istražuje slučaj. Kako piše HRT, to nije jedini incident.

Drugi incident dogodio se na Trgu bana Josipa Jelačića. Muškarac je pokušao zaustaviti policijsko vozilo, a potom se fizčki i verbalno sukobio s redarima koji su osiguravali povorku. Suprotstavio se i policiji, a nakon incidenta su ga priveli.

- 8. mart naš je dan, dan kada zauzimamo ulice. Dan kada marširamo i poručujemo da je ženska svakodnevica razlog za glasan otpor. Ostatak godine ulice nisu saveznice žena; sinonim su za nelagodu dok noću hodamo same, za dobacivanje i uznemiravanje. Puno puta ponovile smo “odmor je otpor”, pozvale na predah – ali jesmo li sigurne dok odmaramo? U teretanama nam dobacuju, u tramvaju nas fotografiraju, u klubu priječe put. Iz nelagode i opasnosti izvlače nas prijateljice, reagiraju žene koje nikad prije i poslije nismo srele. Nekad je to ruka na ramenu, pitanje “jesi dobro”, rečenica “idem s tobom”, ali ti mali znakovi velika su podrška. Sve do jedne prisiljene smo uspraviti kičmu nakon uznemiravanja jer znamo da za žene nema sigurne zabave ni bezbrižnog izlaska. U tome nismo usamljene, na meti nasilnika su kvir osobe, strani radnici i radnice, nacionalne manjine. Ono što je počelo kao antimigrantske poruke s političke margine, u kratkom periodu preraslo je u rasno motivirano nasilje, u napade na strane radnike i radnice dok obavljaju svoje slabo plaćene poslove. Antisrpske poruke s pozornica diljem zemlje više nisu samo riječi, prerasle su u prijetnje i maltretiranje s dozvolom vladajućih. Ali iz straha se razvio otpor. Prije par mjeseci marširale smo ujedinjene protiv fašizma. Naše prijateljice, kolegice i drugarice su se organizirale, sabile redove i glasno poručile da ne pristajemo na zastrašivanje, da nećemo saviti kičmu ni pred momcima u crnom niti pred vlasti koja nasilje normalizira - napisali su iz fAKTIV-a u najavi marša.