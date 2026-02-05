FOTO Jugo potopilo Dolac, cijela riva je pod morem u Šibeniku

Noćašnje snažno jugo podiglo je razinu mora i poplavilo gradsku četvrt Dolac u Šibenik. More je prodrlo u pojedine kuće, a riva je u potpunosti pod morem, zbog čega nije moguće doći do vezanih brodova.
Razina mora brzo podizala tijekom noći, a valovi su se prelijevali preko obale.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Zbog poplave otežano je kretanje rivom, dok je u najnižim dijelovima četvrti zabilježena materijalna šteta.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Jugo i povišena razina mora očekuju se i tijekom dana, a građanima se savjetuje oprez, osobito u priobalnim dijelovima grada.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
