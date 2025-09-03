Obavijesti

News

JAK VJETAR

FOTO Jugo u Splitu nasukalo je brod: 'Imao je zastavu Italije'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Čitatelj 24sata

U srijedu su u Dalmaciji mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar nigdje ne bi trebao raditi probleme, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni

Nakon što je olujno nevrijeme u utorak pogodilo Istru i riječko područje, u Splitu je probleme pravilo jugo u noći s utorka na srijedu. U lučici Špinut jugo je nasukalo brod na vanjsku stranu lukobrana.

Foto: čitatelj/24sata
Foto: čitatelj/24sata
Foto: čitatelj/24sata

- Brod je dugačak oko 20 metara, plovi pod talijanskom zastavom. Na teren su odmah došli policajci i Lučka kapetanija, priča nam čitatelj.

Kako je  najavio Državni hidrometeorološki zavod, u srijedu su u Dalmaciji mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar nigdje ne bi trebao raditi probleme, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Tek navečer podno Velebita najavljuju buru.

OSTALO

