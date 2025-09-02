VIDEO Brod s azbestom upravo je napustio splitsku luku...

Brod Moby Drea, je danas oko 18:30 sati napustio luku posebne namjene - Brodosplit brodogradilište d.d, javljaju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

- Nakon što je vlasnik broda Med Fuel S.r.l. proveo pripremne radnje za organizaciju tegljenja broda, a koje su uključivale i pregled te certifikaciju od strane ovlaštenog inspektora RINA-e u skladu sa zahtjevima Republike Italije - zastave broda, izdane su mu potrebne svjedodžbe te je „Moby Drea“ u teglju broda „Protug 75“ odvezen iz brodogradilišta u Splitu - rekli su iz Ministarstva.

Također, napominju i kako se radovi na uklanjanju panela s azbestom nisu provodili te su bili pod nadzorom Lučke kapetanije Split, koja je bila zadužena za nadzor izvršenja Rješenja.