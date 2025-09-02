Obavijesti

News

KRAJ DRAME

VIDEO Brod s azbestom upravo je napustio splitsku luku...

Piše Luka Safundžić,
VIDEO Brod s azbestom upravo je napustio splitsku luku...
Foto: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Napominjemo i kako se radovi na uklanjanju panela s azbestom nisu provodili, rekli su iz Ministarstva

Brod Moby Drea, je danas oko 18:30 sati napustio luku posebne namjene - Brodosplit brodogradilište d.d, javljaju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 

Moby Drea napušta hrvatske teritorijalne vode 00:27
Moby Drea napušta hrvatske teritorijalne vode | Video: čitatelj/24sata

- Nakon što je vlasnik broda Med Fuel S.r.l. proveo pripremne radnje za organizaciju tegljenja broda, a koje su uključivale i pregled te certifikaciju od strane ovlaštenog inspektora RINA-e u skladu sa zahtjevima Republike Italije - zastave broda, izdane su mu potrebne svjedodžbe te je „Moby Drea“ u teglju broda „Protug 75“ odvezen iz brodogradilišta u Splitu - rekli su iz Ministarstva.

ODLAZI BROD IZ SPLITA Moby Drea napokon napušta hrvatske teritorijalne vode
Moby Drea napokon napušta hrvatske teritorijalne vode

Također, napominju i kako se radovi na uklanjanju panela s azbestom nisu provodili te su bili pod nadzorom Lučke kapetanije Split, koja je bila zadužena za nadzor izvršenja Rješenja.

