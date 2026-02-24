Obavijesti

NIZ PROMETNIH PREKRŠAJA

FOTO Jurnjava u Zagrebu: Pijani vozač bježao policiji pa se zabio u njih. Dobio je 'masnu' kaznu

Foto: PU zagrebačka

Na mjestu nesreće vozač je odbio ispitivanje o korištenju droga, a onda je odbio i odlazak na stručni pregled uzimanja krvi i urina radi analize

Mladić (28) pijan se zabio u policijski auto, a nastala je samo materijalna šteta. Vozio je Savskom cestom u nedjelju oko dva sata, a na križanju sa Selskom cestom odbio se zaustaviti na znak policije. Nastavio je voziti, a na križanju s Jadranskim mostom prošao je kroz crveno na semaforu i nastavio ravno. Nakon toga, u Dobojskoj ulici ušao je u jednosmjernu ulicu u zabranjenom smjeru, piše zagrebačka policija.

Foto: PU zagrebačka

Bio je pod utjecajem 0,66 promila, a tijekom neoprezne vožnje i prestrojavanja zabio se u stražnji dio policijskog auta. Na mjestu nesreće vozač je odbio ispitivanje o korištenju droga, a onda je odbio i odlazak na stručni pregled uzimanja krvi i urina radi analize. Nastala je materijalna šteta, a policajci su ga uhvatili u bijegu, zaustavili i vezali. 

Foto: PU zagrebačka

Uhitili su ga i odveli na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu. 
 
Policija je predložila kaznu zatvora od 60 dana i zaštitnu mjeru zabrane vožnje u trajanju od šest mjeseci. Sud je vozača proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 3.190 eura i zabranu vožnje na šest mjeseci.

