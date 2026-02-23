Nestala prije 24 godine, sad su je našli živu: 'Vodi novi život'

Michele Lyn Hundley Smith, tada 38-godišnja majka troje djece iz Sjeverne Karoline, nestala je 9. prosinca 2001. godine, a nakon 24 godine potrage pronašli su je živu i zdravu u subotu. Sada živi novim životom, a njezina obitelj je zbunjena. Tog dana u prosincu napustila je dom kako bi obavila božićnu kupnju u Kmartu u Virginiji, piše New York Post.

Njezin uznemirujući nestanak potaknuo je više agencija diljem Sjeverne Karoline i Virginije da 'bezbroj' sati tragaju za njom. Dijelio se letak s njezinim podatcima i podatcima o nestanku, a obitelj je navela da ne bi dom napustila svojom voljom i da vjeruju da je ugrožena. Međutim, živa je pronađena na neotkrivenoj lokaciji u Sjevernoj Karolini, a samo je obitelj upoznata s točnom adresom na kojoj se žena nalazi.

- Moje najveće pitanje za nju je - što se dogodilo prije toliko godina u prosincu? Što te natjeralo da odeš? Što se dogodilo? - pita se njezina obitelj.

Njezina kći je objavi na Facebooku napisala da su za cijelu obitelj posljednji dani bili vrtlog emocija.

- Što se tiče mojih mišljenja i osjećaja prema mojoj mami... Oduševljena sam, ljuta sam, slomljenog sam srca, potpuno sam izgubljena! Hoću li ponovno imati vezu s mamom?, napisala je u izjavi objavljenoj na Facebooku posvećenom pronalasku nestale majke.

- Iskreno, ne mogu odgovoriti na to jer ni sama ne znam. Moja prva reakcija bi bila 'da, apsolutno', ali onda pomislim na svu tu bol... Ali čak i tada, moja mama je samo čovjek, baš kao i svi mi. Kad je moja mama bila dio mog svakodnevnog života, pokazala mi je ljubav i vezu koja se nikada neće zaboraviti. Naravno, bilo je svađa majke i kćeri, ali sada se sjećam samo osmijeha koje smo dijelile, sretnih zajedničkih trenutaka i ljubavi koju sam osjećala! - napisala je njena kći.

Motiv nestanka majke i dalje nije jasan.