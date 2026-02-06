FOTO Kad u vojsku pođem... Niozemska kraljica uzela pušku u ruke i krenula na vojnu obuku

Nizozemska vojska dobila je novu, visokoprofiliranu dobrovoljku u trenutku dok nastoji ojačati svoje redove kao odgovor na rastuću zabrinutost za mir i sigurnost u Europi. Kraljica Máxima, pedesetčetverogodišnja supruga kralja Willema-Alexandera rođena u Argentini, ovog je tjedna započela obuku kako bi postala pričuvnica u vojsci svoje posvojene domovine, a sve u jeku geopolitičkih previranja i sigurnosnih izazova na kontinentu.

Fotografije kraljice u vojnoj odori kako vježba gađanje pištoljem i sudjeluje u vježbama u bazenu brzo su obišle svijet. No, njezin potez daleko je od puke simbolike; on je dio šire nacionalne strategije kojom se želi potaknuti novačenje i poslati snažna poruka o važnosti obrane.

Sigurnost se više ne podrazumijeva

Kraljevska kuća objavila je priopćenje u kojem navodi kako se kraljica odlučila na ovaj korak jer se "sigurnost Nizozemske više ne može uzimati zdravo za gotovo". Ova izjava izravno aludira na promijenjenu sigurnosnu paradigmu u Europi nakon početka rata u Ukrajini. Máximin angažman služi kao snažan poticaj kampanji čiji je cilj povećati broj pripadnika oružanih snaga s trenutnih osamdeset tisuća na sto tisuća do 2030. godine, a dugoročno čak i do dvjesto tisuća.

Foto: Phil Nijhuis

Kraljica, koja ima 54 godine, prijavila se tik pred gornjom dobnom granicom za pričuvni sastav, koja u Nizozemskoj iznosi 55 godina. Njezin put započeo je četvrtog veljače na prestižnoj Kraljevskoj vojnoj akademiji u Bredi, gdje je zadužila uniformu i dobila početni čin vojnika. Po završetku obuke, koja uključuje sve od fizičke izdržljivosti i samoobrane do vojnog prava i čitanja karata, bit će promaknuta u čin potpukovnika.

Obiteljska tradicija u službi domovine

Ovaj potez nije izoliran unutar nizozemske kraljevske obitelji. Kraljičin angažman slijedi primjer njezine kćeri, prijestolonasljednice Amalije, koja je nedavno završila osnovnu vojnu obuku i promaknuta je u čin kaplara. Njezin ulazak u vojsku izazvao je takozvani "Amalia efekt", udvostručivši broj prijava mladih na vojni koledž i pokazavši koliki utjecaj kraljevska obitelj ima na mlađe generacije.

Foto: Phil Nijhuis

I sam kralj Willem-Alexander ima bogatu vojnu prošlost; služio je u mornarici i prije stupanja na prijestolje držao visoke činove u svim granama vojske. Angažman cijele obitelji dio je šireg trenda među europskim monarhijama, poput onih u Belgiji, Norveškoj i Španjolskoj, koje aktivno sudjeluju u vojnoj obuci kako bi naglasile važnost nacionalne obrane u vremenima rastućih prijetnji miru na kontinentu. Uloga pričuvnika u Nizozemskoj podrazumijeva služenje na skraćeno radno vrijeme, a aktiviraju se u hitnim slučajevima, poput prirodnih katastrofa ili kao podrška profesionalnoj vojsci.