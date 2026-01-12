U ranim jutarnjim satima prošlog tjedna u međimurskom naselju Štrigova termometri su se spustili na čak minus 20,9 stupnjeva po Celziju
NAJHLADNIJE MJESTO U HRVATSKOJ PLUS+
FOTO Kad zima grize kosti: 'Kod nas je bilo minus 20. Moje koke zato imaju grijalicu i bojler...'
Čitanje članka: 4 min
Hladnoća je u Štrigovi kod Međimurja prošloga tjedna grizla kosti. Mještane je iznenadila ona stara zima koja ulazi pod kožu, steže prste i pretvara dah u gustu paru već pri prvom koraku iz kuće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+