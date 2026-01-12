Obavijesti

News

Komentari 3
NAJHLADNIJE MJESTO U HRVATSKOJ PLUS+

FOTO Kad zima grize kosti: 'Kod nas je bilo minus 20. Moje koke zato imaju grijalicu i bojler...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 4 min
FOTO Kad zima grize kosti: 'Kod nas je bilo minus 20. Moje koke zato imaju grijalicu i bojler...'
Foto: Matija Habljak/PIXSELL, Canva

U ranim jutarnjim satima prošlog tjedna u međimurskom naselju Štrigova termometri su se spustili na čak minus 20,9 stupnjeva po Celziju

Admiral

Hladnoća je u Štrigovi kod Međimurja prošloga tjedna grizla kosti. Mještane je iznenadila ona stara zima koja ulazi pod kožu, steže prste i pretvara dah u gustu paru već pri prvom koraku iz kuće. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara
NEVJEROJATNO

Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara

Sud im je izrekao kaznu od 30 dana uvjetnog zatvora. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
NEKRETNINA U CENTRU

Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
Minusi i led i jutros su okovali Hrvatsku: U Gospiću čak -16°C!
TOPLO SE OBUCITE

Minusi i led i jutros su okovali Hrvatsku: U Gospiću čak -16°C!

Veliki dijelovi Hrvatske i jutros su se našli pod debelim minusima. I dok je na jugu zemlje temperatura oko nule, kontinentalnu Hrvatsku, ali i istok u 6 ujutro dočekalo je hladno buđenje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026