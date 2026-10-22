FOTO Kako i što se švercalo u Jugoslaviji? U Zagrebu otvorena nesvakidašnja izložba

U Muzeju grada Zagreba, u četvrtak, 22. listopada 2026. godine u 14 sati, otvorena je gostujuća izložba Muzeja narodnog oslobođenja Maribor Švercanje. Izložba Švercanje detaljno se bavi fenomenom crnog tržišta i „sivih zona” u povijesti mariborske regije i šire. Izložba primarno obuhvaća razdoblje 1980-ih godina.
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Izložba je u potpunosti izgrađena na sjećanjima građana koji su sami proživjeli to razdoblje.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Izložba je u potpunosti izgrađena na sjećanjima građana koji su sami proživjeli to razdoblje. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Izložba je u potpunosti izgrađena na sjećanjima građana koji su sami proživjeli to razdoblje.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Autor, kustos Jan Malec Svetel, osmislio je i prikupio građu za izložbu oslanjajući se na metodu usmene povijesti i izravni doprinos zajednice.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kustos je intervjuirao ljude o tome kako su se snalazili, kako su skrivali robu na granici i što im je to u tom trenutku značilo
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Muzej je pozvao javnost da otvori svoje tavane i ormare te donira ili posudi originalne predmete iz 1980-ih. Tako su prikupljeni stvarni artikli koji su se tada masovno krijumčarili za osobne potrebe – od pakiranja kave u zrnu, starih deterdženata (poput legendarnog Ave-a ili Dash-a) pa sve do kultnih talijanskih traperica.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL