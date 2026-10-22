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ŠVERC KOMERC 80-IH

FOTO Kako i što se švercalo u Jugoslaviji? U Zagrebu otvorena nesvakidašnja izložba

U Muzeju grada Zagreba, u četvrtak, 22. listopada 2026. godine u 14 sati, otvorena je gostujuća izložba Muzeja narodnog oslobođenja Maribor Švercanje. Izložba Švercanje detaljno se bavi fenomenom crnog tržišta i „sivih zona” u povijesti mariborske regije i šire. Izložba primarno obuhvaća razdoblje 1980-ih godina.
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Zagreb: Otvorenje izložbe Švercanje u muzeju grada Zagreba
Izložba je u potpunosti izgrađena na sjećanjima građana koji su sami proživjeli to razdoblje. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Izložba je u potpunosti izgrađena na sjećanjima građana koji su sami proživjeli to razdoblje. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 3

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