SNJEŽNA APOKALIPSA

FOTO Kamčatku zatrpao snijeg. Kopaju tunele da mogu izaći iz zgrada: 'Nikad nije bilo ovako'

Naviknuti su stanovnici ruske Kamčatke na strašne hladnoće, na velike oborine snijega... Ali ovo što se događa tamo zadnjih dana i njih je iznenadilo. "Ovakvi su uvjeti iznimno rijetki za moderno razdoblje promatranja. Posljednji put je situacija usporedivih razmjera zabilježena prije više od 60 godina, početkom 1970-ih", poručuju ruski meteorolozi. Svakodnevni život gotovo je paraliziran. Škole i vrtići su zatvoreni, otkazuju se letovi, ceste su nestale pod snijegom, stanovnici kopaju tunele kako bi izašli iz svojih domova... Temperatura je na Kamčatki ovih dana padala i na minus 30 stupnjeva Celzijevih, meteorolozi upozoravaju kako bi moglo pasti još snijega.
