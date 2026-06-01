FOTO Kamion izletio s ceste i 'naslonio' se na kuću, kukuruz zatrpao dvorište kraj Đurđevca
Šleper pun kukuruza izletio je u ponedjeljak u popodnevnim satima s ceste u Šemovcima, kraj Đurđevca, te se nagnuo prema kući. Prilikom slijetanja popustila je stranica i iz prikolice je iscurio sav kukuruz kojeg je kamion prevozio. Kamion i kukuruz završili su ispred obiteljske kuće, čije je dvorište nakon toga bilo zatrpano kukuruzom, piše ePodravina.
Policija je odmah osigurala mjesto događaja, a došli su i vatrogasci. Pokušali su podići kamion, osigurati mjesto kako bi se počistio teret, no nije im uspjelo. Policija je osigurala prilaz i postavila znakove kako bi upozorili vozače koji nailaze.
Čini se kako će ovaj kamion ostati do sutra, kada bi se trebao pokušati maknuti. Šteta zasad još nije poznata.
