FOTO Kamioni počeli blokirati granice, u akciji tisuće vozača. Ovo je stanje na granicama

Blokada teretnih graničnih prijelaza prema Europskoj uniji (Schengenskom prostoru) službeno je započela danas na 21 graničnom prijelazu točno u podne. U prosvjedu sudjeluju prijevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

Procjenjuje se da u koordiniranoj akciji sudjeluje oko 75.000 kamiona. Prijevoznici prosvjeduju protiv novog digitalnog sustava ulaska/izlaska u EU (EES sustav) i pravila koja ograničavaju boravak vozača iz trećih zemalja u Schengenskom prostoru, što izravno ugrožava njihov rad.

Foto: HAK

Blokirani su teretni terminali na granicama s Hrvatskom, Mađarskom, Rumunjskom i Bugarskom. U Srbiji su prosvjedi najavljeni na prijelazima kao što su Batrovci, Šid i Bačka Palanka prema Hrvatskoj, te Horgoš i Kelebija prema Mađarskoj. Prema najavama organizatora, blokada bi mogla potrajati do sedam dana, ovisno o reakciji nadležnih institucija u Bruxellesu.

Putnicima se savjetuje da prije kretanja na put provjere trenutno stanje na granicama putem službenih stranica poput Hrvatskog autokluba (HAK) ili video feedova graničnih prijelaza, jer se očekuju značajni zastoji u teretnom prometu koji mogu utjecati i na opću prohodnost.

Foto: HAK

- Što se tiče prometa osobnih automobila u oba smjera preko graničnih prijelaza na području Brodsko posavske županije za sada nema nikakvih problema. Imamo informaciju da su na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod kamioni blokirali teretni promet, zaustavili su se na stotinjak metara od graničnih prijelaza – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko posavske.