Obavijesti

News

Komentari 2
POGLEDAJTE SLIKE S KAMERA

FOTO Kamioni počeli blokirati granice, u akciji tisuće vozača. Ovo je stanje na granicama

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Kamioni počeli blokirati granice, u akciji tisuće vozača. Ovo je stanje na granicama
5
Foto: HAK

Vozači kamiona zaustavljaju se stotinjak metara od graničnih prijelaza s EU u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Navodno bi trebalo sudjelovati 75.000 kamiona, no putnički promet teći će nesmetano

Admiral

Blokada teretnih graničnih prijelaza prema Europskoj uniji (Schengenskom prostoru) službeno je započela danas na 21 graničnom prijelazu točno u podne. U prosvjedu sudjeluju prijevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

Procjenjuje se da u koordiniranoj akciji sudjeluje oko 75.000 kamiona. Prijevoznici prosvjeduju protiv novog digitalnog sustava ulaska/izlaska u EU (EES sustav) i pravila koja ograničavaju boravak vozača iz trećih zemalja u Schengenskom prostoru, što izravno ugrožava njihov rad.

AKCIJA NA EU GRANICAMA Prema hrvatskim granicama kreću se tisuće kamiona. Počinje velika blokada granica
Prema hrvatskim granicama kreću se tisuće kamiona. Počinje velika blokada granica
Foto: HAK

Blokirani su teretni terminali na granicama s Hrvatskom, Mađarskom, Rumunjskom i Bugarskom. U Srbiji su prosvjedi najavljeni na prijelazima kao što su Batrovci, Šid i Bačka Palanka prema Hrvatskoj, te Horgoš i Kelebija prema Mađarskoj. Prema najavama organizatora, blokada bi mogla potrajati do sedam dana, ovisno o reakciji nadležnih institucija u Bruxellesu.

Putnicima se savjetuje da prije kretanja na put provjere trenutno stanje na granicama putem službenih stranica poput Hrvatskog autokluba (HAK) ili video feedova graničnih prijelaza, jer se očekuju značajni zastoji u teretnom prometu koji mogu utjecati i na opću prohodnost.

Foto: HAK

- Što se tiče prometa osobnih automobila u oba smjera preko graničnih prijelaza na području Brodsko posavske županije za sada nema nikakvih problema. Imamo informaciju da su na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod kamioni blokirali teretni promet, zaustavili su se na stotinjak metara od graničnih prijelaza – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko posavske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
GUŽVE I NA OBILAZNICI

VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine
FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'
POLARNI VAL U SAD-U

FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a više od 800.000 kućanstava ostalo je bez električne energije nakon što je snažna i opasna zimska oluja zahvatila Sjedinjene Američke Države, uzrokujući masovne nestanke struje, prometni kolaps i zatvaranje škola i zračnih luka diljem zemlje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026