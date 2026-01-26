Prema hrvatskim granicama kreću se tisuće kamiona. Počinje velika blokada granica

Točno u podne, tisuće kamiona iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije blokirat će granične prijelaze s Europskom unijom, u koordiniranoj blokadi teretnog prometa koja prijeti paralizirati regionalno gospodarstvo. Prema najavama organizatora, Konzorcija Logistika BiH, u prosvjedu sudjeluje gotovo 75.000 vozila, od čega ih je oko pet tisuća krenulo prema prijelazima s Hrvatskom. Ovim radikalnim potezom prijevoznici žele upozoriti na, kako tvrde, diskriminatorna europska pravila koja njihov opstanak dovode u pitanje.

Prosvjednici su najavili da će blokada trajati najmanje sedam dana, ili dok god njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Teretni promet planiraju obustaviti, ali bit će omogućen putničkim vozilima, hitnim službama, vojnim transportima te prijevozu lijekova i živih životinja.

Kap koja je prelila čašu: novi sustav i staro pravilo

Glavni okidač za prosvjed kombinacija je dvaju problema. Prvi je dugogodišnje pravilo prema kojem vozači iz zemalja izvan Schengenskog prostora u njemu smiju boraviti najviše 90 dana unutar bilo kojeg razdoblja od 180 dana. Zbog prirode posla, dugih čekanja na utovar, istovar i prelazak granica, vozači tu kvotu iskoriste vrlo brzo. Problem je eskalirao uvođenjem novog digitalnog Sustava ulaska i izlaska (EES) u listopadu 2025. godine, koji rigorozno bilježi svaki prelazak granice i automatski detektira prekoračenja.

Posljedice su za vozače i tvrtke postale nepodnošljive, navodi se. U posljednjih godinu dana, samo iz Njemačke prisilno je vraćeno i deportirano više od stotinu profesionalnih vozača iz BiH. Kazne se kreću od sto do nekoliko tisuća eura, a uz njih često idu i višemjesečne ili čak višegodišnje zabrane ulaska u EU. Prijevoznici ističu apsurd situacije u kojoj ih se tretira kao turiste ili ilegalne migrante, iako posjeduju važeće ugovore o radu, putne naloge i sve potrebne licence.

'Ovo nije borba prijevoznika, već cijelog gospodarstva'

Organizatori naglašavaju kako ovo nije borba za privilegije, već za temeljno pravo na rad i opstanak cijelog transportnog sektora, koji je krvotok regionalne ekonomije.

​- Bosanskohercegovački prijevoznici vode bitku za suverenitet gospodarstva. Ovo nije borba isključivo cestovnih prijevoznika, već zajednička borba cjelokupnog gospodarskog sustava. Gubitkom domaćih prijevoznika gubimo kontrolu nad vlastitim lancima opskrbe. Ako danas dopustimo urušavanje vlastitih lanaca opskrbe, sutra ćemo plaćati skuplji transport, gubiti tržišta i ovisiti o drugima - izjavio je koordinator Logistike BiH, Velibor Peulić.

Sličnog je stava i prijevoznik Amir Hadžidedić, koji je potvrdio odlučnost svojih kolega.

​- Naš je uvjet jedan i trajat će dok se naš zahtjev ne ispuni. Kolege u Srbiji rekli su da će prosvjed trajati sedam dana, minimum… idemo do ispunjenja zahtjeva, dok netko iz Europske komisije, koja je nadležna, ne shvati ovo ozbiljno i ne pozove nas za pregovarački stol - poručio je.

Milijun tona robe na čekanju

Ekonomski ulozi su golemi. Prema procjenama, blokadom bi mogla biti ugrožena isporuka više od milijun tona robe, što prijeti prekidima ugovora, kašnjenjima u proizvodnji, financijskim penalima i potencijalnim nestašicama. Zabrinutost ne skrivaju ni u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, čiji predsjednik Ahmet Egrlić, iako podržava zahtjeve, upozorava na posljedice radikalnih mjera. Istaknuo je kako čak 73 posto ukupnog izvoza BiH odlazi na tržište Europske unije te da su pojedine europske tvrtke već izrazile zabrinutost, pitajući se je li BiH pouzdana destinacija za dobavljače.

Iz Europske komisije poručili su da pomno prate situaciju, ali i da su pravila o boravku jasna te da EES sustav samo omogućuje njihovu bolju kontrolu. Kao moguće rješenje predlažu bilateralne sporazume između država članica i zemalja regije, kojima bi se uvele posebne radne vize za vozače. Međutim, prijevoznici su skeptični i najveća očekivanja imaju od izravnog dogovora s Europskom komisijom.