FOTO Kamionom krenuo preko mosta u BiH, most propao! 'Čudo da nije bilo ozlijeđenih'

Stanovnike okolice Ključa u Bosni i Hercegovini danas je šokirao nesvakidašnji prizor na rijeci Banjici. Prilikom pokušaja prelaska kamiona s teškim teretom, konstrukcija lokalnog mosta nije izdržala pritisak te se u potpunosti urušila. Kamion je završio u koritu rijeke, a iako je prizor bio dramatičan, prava je sreća što u ovoj nesreći nitko nije ozlijeđen.

Do nesreće je došlo kada je teretno vozilo palo u rijeku uslijed rušenja mosta, a nesreća je prijavljena oko 12.08 sati.

Više informacija bit će poznato nakon službenog očitovanja, priopćili su iz lokalne policije, piše Avaz.

Zbog ove nesreće više mjesta sad je odsječeno od grada...