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NEUMORNO NATAPAJU POŽARE

FOTO Kanaderi cijeli dan u akciji: Pogledajte kako gase požare diljem Dalmacije

Kada su požari ovako veliki i brzo se šire, suradnja svih posada u zraku i vatrogasaca na zemlji ključna je, poručuje pukovnik Milan Došen. Hrvatska vojska od rano jutros angažirana je na gašenju požara velikih razmjera diljem Dalmacije te na evakuaciji stanovništva.
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FOTO Kanaderi cijeli dan u akciji: Pogledajte kako gase požare diljem Dalmacije
Foto MORH/T. Brandt
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Foto: MORH/T. Brandt
Komentari 0

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