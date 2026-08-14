FOTO Kanaderi cijeli dan u akciji: Pogledajte kako gase požare diljem Dalmacije

Kada su požari ovako veliki i brzo se šire, suradnja svih posada u zraku i vatrogasaca na zemlji ključna je, poručuje pukovnik Milan Došen. Hrvatska vojska od rano jutros angažirana je na gašenju požara velikih razmjera diljem Dalmacije te na evakuaciji stanovništva.
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Foto MORH/T. Brandt
Foto: MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Protupožarne snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva gase požare tijekom cijelog dana na području Omiša, Pelješca, Trolokava i Zadra.
| Foto: MORH/T. Brandt
Četiri Canadaira CL-415 i tri Air Tractora AT-802 gasila su požar na požarištu Omiš – Lokva Rogoznica, četiri Canadaira CL-415 na požarištu Pelješac – Kuna Pelješka, jedan Air Tractor AT-802 i jedan Canadair CL-415 na lokaciji Trolokve – Prgomet te jedan Air Tractor AT-802 i dva Canadaira CL-415 na lokaciji Ninski Stanovi – Zaton, Zadarska županija.
| Foto: MORH/T. Brandt
Obalna straža RH s brodicom GB 203 "Modrulj" bila je angažirana na evakuaciji civila na lokaciji Lokva Rogoznica - Omiš.
| Foto: MORH/T. Brandt
Tijekom dana bio je angažiran i helikopter Mi-171 Sh Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za prijevoz posade Canadaira CL-415 na relaciji Zemunik-Brač-Zemunik.
| Foto: MORH/T. Brandt
Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen istaknuo je: „Današnji dan bio je iznimno zahtjevan za sve posade koje su bile angažirane. Od ranog jutra bili smo angažirani na području Omiša, na požarištu Lokva Rogoznica, gdje su nam gašenje dodatno otežavali jak vjetar, dim i vrlo zahtjevan teren. Svaki nalet morao je biti precizno isplaniran i usklađen s vatrogascima na zemlji.
| Foto: MORH/T. Brandt
Ubrzo nakon toga dobili smo zapovijed za preusmjeravanje na Pelješac. Nije bilo puno vremena za odmor jer je situacija zahtijevala brzo djelovanje. Na Pelješcu smo također zatekli vrlo zahtjevne uvjete, a jak vjetar dodatno je otežavao gašenje požara.
| Foto: MORH/T. Brandt
Zbog vrlo suhog vremena i jakog vjetra požar se vrlo brzo proširio na veliko područje Pelješca te se u kratkom vremenu stvorila vatrena linija duga nekoliko kilometara.
| Foto: MORH/T. Brandt
Za nas je najvažnije da svaki nalet bude što učinkovitiji i da vodu izbacimo upravo tamo gdje je u tom trenutku najpotrebnija. Kada su požari ovako veliki i brzo se šire, suradnja svih posada u zraku i vatrogasaca na zemlji ključna je.
| Foto: MORH/T. Brandt
Umora ima, ali kada znate da ste svojim djelovanjem pomogli u zaštiti ljudi i njihovih domova, sve je to puno lakše.“
| Foto: MORH/T. Brandt
Od početka II. faze protupožarne sezone do 8 sati 14. kolovoza 2026. zračne snage protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH sudjelovale su u gašenju 73 požara.
| Foto: MORH/T. Brandt
Ukupno je u 2026. zaprimljeno i realizirano 222 zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice za gašenje i izviđanje protupožarnim zrakoplovima.
| Foto: MORH/T. Brandt
Na navedenim zadaćama izvršeno je 4 475 letova, ostvareno 756:00 sati naleta, izbačeno je ukupno 21 076 tona vode, prevezeno 48 osoba i četiri tone tereta.
| Foto: MORH/T. Brandt
Izvršeno je 58 protupožarnih izviđanja protupožarnim zrakoplovima u županijama priobalja.
| Foto: MORH/T. Brandt
Na navedenim zadaćama izvršeno je 3 964 leta, ostvareno 677:15 sati naleta, izbačeno ukupno 18 851 tona vode, prevezeno 48 osoba i četiri tone tereta.
| Foto: MORH/T. Brandt
Tim besposadnih zrakoplovnih sustava angažiran je sedam puta te je ostvario 22:26 sati naleta.
| Foto: MORH/T. Brandt
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i sve njegove protupožarne posade tijekom cijelog dana ostaju u visokom stupnju pripravnosti, spremne za brzo preusmjeravanje i angažman na bilo kojem požarištu gdje je pomoć iz zraka najpotrebnija.
| Foto: MORH/T. Brandt
Piloti kao i zrakoplovno-tehničko osoblje kontinuirano rade na osiguranju spremnosti letjelica, kako bi se u svakom trenutku moglo odgovoriti na nove zahtjeve i brzo reagirati na razvoj situacije na požarištima.
| Foto: MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt
Foto MORH/T. Brandt