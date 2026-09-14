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BUKTINJA SE OPET AKTIVIRALA

FOTO Kanaderi i danas u akciji na Braču. Vatrogasci poslali važno upozorenje građanima

Na požarištu na Braču, na više od 5000 hektara i u dužini većoj od 50 kilometra, povremeno se pojavljuju plameni i dim, ali to nisu novi požari nego pojave reaktivacije vatre na postojećem požarištu, izvijestili su u ponedjeljak brački vatrogasci.
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Napominju kako razumiju da pojava otvorenog plamena i veće količine dima kod građana izaziva zabrinutost, osobito kada se fotografije i snimke bez provjerenih informacija brzo prošire društvenim mrežama. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Napominju kako razumiju da pojava otvorenog plamena i veće količine dima kod građana izaziva zabrinutost, osobito kada se fotografije i snimke bez provjerenih informacija brzo prošire društvenim mrežama. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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