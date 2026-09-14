FOTO Kanaderi i danas u akciji na Braču. Vatrogasci poslali važno upozorenje građanima

Na požarištu na Braču, na više od 5000 hektara i u dužini većoj od 50 kilometra, povremeno se pojavljuju plameni i dim, ali to nisu novi požari nego pojave reaktivacije vatre na postojećem požarištu, izvijestili su u ponedjeljak brački vatrogasci.
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Napominju kako razumiju da pojava otvorenog plamena i veće količine dima kod građana izaziva zabrinutost, osobito kada se fotografije i snimke bez provjerenih informacija brzo prošire društvenim mrežama.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Napominju kako razumiju da pojava otvorenog plamena i veće količine dima kod građana izaziva zabrinutost, osobito kada se fotografije i snimke bez provjerenih informacija brzo prošire društvenim mrežama. |
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Napominju kako razumiju da pojava otvorenog plamena i veće količine dima kod građana izaziva zabrinutost, osobito kada se fotografije i snimke bez provjerenih informacija brzo prošire društvenim mrežama.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Molimo pratite isključivo službene obavijesti i upute nadležnih službi i ne širite neprovjerene informacije, stare snimke ili fotografije bez točnog vremena i mjesta nastanka, istaknuto je na stranici Vatrogasci Supetar.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U vatrogasnom operativnom centru kažu da su takve pojave uobičajene na većim požarištima. To su povremene reaktivacije plamena unutar postojećeg požarišta, a ne novi požari izvan njega, rekli su Hini u centru.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Do toga može doći zbog vjetra, visoke temperature, suhe vegetacije i tinjanja panjeva, korijenja i drugih gorivih ostataka. Vidljivi dim ili plamen zato ne mora značiti da se požar nekontrolirano proširio na novo područje.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Svaka uočena promjena na požarištu procjenjuje se, a raspoložive snage raspoređuju se prema stupnju ugroženosti ljudi, objekata i naseljenih mjesta, objasnili su brački vatrogasci na svojoj stranici.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Građane pozivaju da se ne približavaju požarištu radi promatranja ili snimanja, a vatrogascima i drugim službama trebaju ostaviti slobodne pristupne putove.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
"Ako primijetite novi požar ili neposrednu opasnost za ljude i objekte, nazovite 112 i navedite što precizniju lokaciju i opis situacije. Postupite bez odgađanja prema svakoj službenoj uputi o sklanjanju ili evakuaciji", poručili su vatrogasci građanima.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL